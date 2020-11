Todos os serviços do YouTube, desde o site e aplicação até à YouTube TV e à Google TV, deixaram de funcionar em todo o mundo esta quinta-feira à noite, por volta das 00h30. A empresa confirmou no Twitter que está ciente dos problemas e prometeu que a equipa “está a tentar resolver”. Mais de uma hora depois, a plataforma está a ser restabelecida.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates. — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020

Quem acedia à página do YouTube ou à aplicação para smartphone não conseguia assistir aos vídeos carregados na página: surgia apenas um painel cinzento que não remetia para qualquer conteúdo. Em alguns casos, era possível selecionar vídeos, mas não é+era possível vê-los por causa de um aviso que dava conta da ocorrência de um erro.

A página DownDetector também recebeu milhares de anúncios de erros que estavam a impedir o YouTube de funcionar normalmente. As sinalizações de erro chegavam de todas as partes do mundo, sobretudo da América do Norte e da Europa. A origem destes erros não é conhecida.

If you are not able to watch videos right now here's why ????. Follow this thread for updates. https://t.co/c7XfzcCIYD — YouTube (@YouTube) November 12, 2020

A falha generalizada do YouTube é um dos assuntos mais comentados neste momento no Twitter. A comunidade internauta criou uma hashtag para se referir ao erro, #YouTubeDown, e tem partilhado memes e capturas de ecrã que mostram o painel aparentemente sem conteúdos do YouTube.