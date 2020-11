Este ano atípico causou mais uma “vítima”, desta vez foi o vídeo Rewind do Youtube. Esta será a primeira vez, desde o seu lançamento, que os utilizadores e criadores da plataforma de streaming não vão ver a compilação dos vídeos mais populares do ano.

Numa publicação partilhada nas redes sociais, o Youtube explica que “2020 tem sido diferente” e por isso “não parece correto continuar como nada fosse”. No entanto, não esquece que “muito do que de bom aconteceu em 2020” foi criado pelos seus utilizadores. “Vocês encontraram maneiras de levantar as pessoas, de ajudá-las a enfrentar e de as fazer rir. Vocês tornaram um ano difícil genuinamente melhor. Obrigado por fazerem a diferença”, conclui.

Lançado pela primeira vez no final do ano de 2010, o Youtube Rewind junta os vídeos com mais “gostos” e visualizados na plataforma, divididos em várias categorias, desde dança a vídeos de música. O primeiro vídeo de compilações conta com cerca de seis milhões de visualizações, enquanto que o último — o de 2019 — já foi visto quase 110 milhões de vezes. No entanto, os Rewind mais populares são de 2016 e 2017, com 239 e 235 milhões de visualizações respetivamente. Em 2018, o vídeo de compilações andou “nas bocas do mundo”, mas não foi pelos melhores motivos. Os utilizadores não gostaram de algumas referências incluídas no vídeo (e da falta de outras, como o youtuber com mais subscritores no canal, o sueco PewDiePie) e classificaram-no como o “pior Rewind até à data“: o vídeo, com cerca de 210 milhões de visualizações, é o vídeo com o maior número de dislikes em todo o Youtube.

