A população da freguesia de Fajozes, em Vila do Conde, vive preocupada com o surto de legionella que já causou sete mortes e infetou 72 pessoas desde o final do mês de outubro na zona Norte. Ao Observador, os habitantes queixam-se de toda a incerteza acerca da origem e propagação da bactéria.

Tânia Araújo, funcionária do café Meiral, afirma que “ao contrário do outro vírus [da Covid-19]”, desta bactéria não se sabem defender.

Ao contrário do outro vírus, deste não sabemos como é que nos defendemos. Não sabemos a origem dele, não sabemos se corremos o risco de ir na rua para o carro e apanhar. Estamos todos um bocado em alerta”, afirmou.

No mesmo café está José Dias, habitante de Mindelo — outra freguesia de Vila do Conde afetada —, que enumera algumas das medidas que já tomou para evitar ser infetado: só bebe água engarrafa e o poço “lá de casa” só serve para regar. “É Covid de um lado, é legionella do outro. A gente daqui a pouco nem sabe para onde é que se há-de fugir”, disse.

Os moradores de Fajozes, com cerca de 1.400 habitantes, pedem ainda medidas para travar a propagação da legionella, lembrando o surto de 2014 em Vila Franca de Xira. “Só vão tomar medidas quando tivermos 12 mortes também? Porque já vamos em sete…”, lembrou Tânia Araújo.

Ao Observador, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge confirma que está a estudar as análises das águas em diversos locais daquela região desde o passado sábado, acrescentando que é um processo demorado e que, por isso, será necessário pelo menos “mais uma semana” para se chegar a conclusões.

Em 2014, um surto de legionella em Vila Franca de Xira causou 12 mortes

O surto de legionella no Norte do país traz à memória o que aconteceu há seis anos em Vila Franca de Xira. Nas freguesias de Vialonga, Forte da Casa e Póvoa de Santa Iria houve quase 400 casos confirmados e 12 pessoas morreram. Foi o segundo maior surto em todo o mundo.

O surto, detetado a 7 de novembro de 2014, teve origem na fábrica Adubos de Portugal, localizada na freguesia de Forte da Casa. Seis anos depois, quem viveu de perto este surto não esquece esses dias. Para o presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, foram dias desafiantes para todos.

Na altura foi criada uma equipa com vários especialistas para controlar o surto e o atual presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, fez parte desse grupo de trabalho. Ao Observador explica que a legionella é uma bactéria difícil de conter porque exige tempo e muitos recursos.

Num surto deste género, tem que ter obviamente epidemiologistas, tem que ter meteorologistas, tem que ter técnicos de saúde ambiental, engenheiros sanitários, médicos, pessoas da área laboratorial… É de facto uma multiplicidade de profissionais”, explica.

Para o epidemiologista, o que causou um número tão elevado de infetados em 2014 foi a localização do surto. Apesar de apontar razões muito específicas para a dimensão deste surto em Vila Franca de Xira, Ricardo Mexia não afasta que um cenário parecido se repita noutras zonas do país.