O Banco Montepio fechou o terceiro trimestre com prejuízos de 56,8 milhões de euros, que contrastam com o lucro de 17,7 milhões nos nove meses até setembro de 2019. São resultados que se explicam pela descida da margem financeira e das comissões, ao mesmo tempo que se reconheceram imparidades de 140 milhões – não só para fazer face à crise pandémica mas, também, porque se aprovisionaram mais créditos em incumprimento. Por outro lado, o banco não fez vendas de títulos de dívida que suportassem os resultados, como aconteceu no período homólogo, e destaca que conseguiu aumentar o crédito a empresas e famílias em 251 milhões de euros.

Em comunicado enviado ao mercado, o Montepio destaca esse aumento do crédito a PME e famílias porque um dos maiores desafios do banco nos últimos anos tem sido aumentar o negócio bancário. No final de setembro, o banco tinha 12.491 milhões em crédito concedido a clientes, um aumento de 2,1% – por outro lado, no âmbito das medidas de emergência económica o banco concedeu 38 mil moratórias de crédito, o equivalente a 3,2 mil milhões de euros (entre clientes particulares e empresas).

No terceiro trimestre de 2020, “os resultados líquidos consolidados apresentaram ainda valores negativos que se cifraram em -56,8 milhões, face aos 17,7 milhões contabilizados no período homólogo de 2019”, escreve o banco, salientando que “estes resultados devem-se aos impactos desfavoráveis da pandemia Covid-19, que promoveram a necessidade de maior reforço de imparidades e provisões, e levaram à diminuição dos níveis de atividade dos agentes económicos”.