A Câmara de Aveiro informou esta sexta-feira que aprovou o projeto de execução e decidiu abrir concurso público para a construção de uma nova rotunda a nascente do “Túnel de Esgueira”, por cerca de um milhão de euros.

O executivo municipal deliberou aprovar o projeto de execução e autorizar a abertura do concurso público para a construção de uma nova rotunda a nascente do ‘Túnel de Esgueira’, na Rua de Viseu, visando melhorar a acessibilidade e qualificar o eixo de ligação ao núcleo central de Esgueira e à Avenida Vasco Branco, pelo valor base de 1.039.140,23 euros”, informa a Câmara em nota de imprensa.

“A empreitada que vamos realizar, além da construção da rotunda propriamente dita, (..) vai estabelecer a ligação à Rua padre José Maria Taborda e à Avenida Manuel Maria da Rocha Colmieiro”, acrescenta.

A nova rotunda terá ligação também à Rua Pedro Vaz D’Eça, através de um novo arruamento, com passeios, paragens de autocarro e baias de estacionamento.

De acordo com o previsto no Plano de Ação para a Regeneração Urbana do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), a construção da rotunda a nascente está inserida no projeto global de requalificação e reordenamento viário do “Túnel de Esgueira”, que prevê também uma nova rotunda a poente e a recuperação da passagem inferior à Linha Férrea, incluindo a reabilitação dos painéis de cerâmica.

“Essas duas componentes estão em fase final de projeto, procedendo-se ao lançamento do concurso público para contratação de empreiteiro para executar a obra, ato imediato à finalização do projeto”, esclarece a autarquia.