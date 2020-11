A candidata presidencial Ana Gomes referiu esta sexta-feira a dificuldade de calibrar as medidas de combate à Covid-19 para evitar que os serviços de saúde entrem em rotura e para não matar a economia.

“A dificuldade aqui está em calibrar as medidas para, por um lado, responder às necessidades de saúde e não deixar os serviços de saúde entrarem em rotura e, por outro lado, não matar a economia“, afirmou a candidata e militante socialista à saída de uma visita à fábrica da Continental, em Vila Real.

Questionada pelos jornalistas sobre as medidas para conter a Covid-19 anunciadas na quinta-feira e sobre as críticas a falhas de comunicação apontadas ao Governo, Ana Gomes referiu que se “pode sempre apontar falhas seja na comunicação seja nas medidas”.

“Mas sabemos que estamos a reagir a quente perante uma pressão tremenda não conhecida anteriormente e difícil de prever, não obstante muita gente tenha avisado que as tendências de uma segunda vaga eram inevitáveis”, acrescentou.

Na sua opinião, a “dificuldade está na calibragem” e, portanto, admite que “não seja só a comunicação, seja mesmo a dificuldade de tomar as medidas acertadas”, pelo que apelou também “à responsabilidade” de cada cidadão.

Acho que, sem dúvida o Governo e as autoridades portuguesas estão a procurar ir lidando com a situação face a uma evolução muito preocupante que é o que justifica as medidas drásticas que estão a ser aplicadas, embora calibradas”, referiu.