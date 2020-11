Três lares ou instituições particulares de solidariedade social da Figueira Foz registavam esta sexta-feira 131 casos ativos para a Covid-19, entre os 424 ativos neste concelho do distrito de Coimbra, disse esta sexta-feira o Município.

De acordo com uma nota da Câmara, há 38 casos ativos no Cantinho do Marnoto, 22 no Centro Viegas Nascimento e 71 no Lar Nossa Senhora da Conceição.

A Câmara revela a existência de 424 ativos no concelho (57 a mais nas últimas 24 horas) e 10 óbitos, em total acumulado. Há 282 casos recuperados desde março, de um total de 717 casos.

A Município do litoral do distrito de Coimbra também revela a existência de pelo menos 13 turmas de escolas em isolamento.

Portugal contabiliza pelo menos 3.250 mortos associados à covid-19 em 204.664 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 9 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 114 concelhos, número que passa a 191 a partir de segunda-feira.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h e as 5h, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13h de sábado e as 5h de domingo e entre as 13h de domingo e as 5h de segunda-feira.