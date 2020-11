Dez dias após as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América os votos continuam a ser contados, numa altura em que o Joe Biden conquista o estado do Arizona, considerado há muito um bastião republicano. De acordo com o The New York Times, o democrata venceu por pouco naquele estado, mas conseguiu angariar mais 11 votos no Colégio Eleitoral, perfazendo um total de 290 votos, mais 20 do que o necessário para ser considerado o vencedor e contra os 217 de Donald Trump.

Joe Biden, cuja margem no Arizona é atualmente de 0,3 pontos percentuais (cerca de 11 mil votos), é o primeiro candidato democrata a alcançar uma vitória naquele estado desde 1996, ano em que Bill Clinton venceu — antes dele, o feito coube a Harry S. Truman em 1948. Em 2016, Donald Trump venceu por 3.5 pontos percentuais.

Este é o quarto estado que Joe Biden consegue ganhar aos republicanos. Ainda falta contar os votos em dois estados, na Geórgia e na Carolina do Norte. Donald Trump continua, no entanto, a não assumir a derrota, falando em “fraude eleitoral”, e os republicanos continuam, de forma judicial, a tentar inverter os resultados em estados-chave.

Entretanto, mais de uma semana após as eleições presidenciais nos Estados Unidos, a China finalmente quebrou o silêncio para, nesta sexta-feira, dar os parabéns a Joe Biden através do ministro dos Negócios Estrangeiros: “Respeitamos a escolha do povo americano. Expressamos as nossas felicitações a Joe Biden e a Kamala Harris”, afirmou Wang Wenbin numa conferência de imprensa.