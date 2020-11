O Ministério da Agricultura anunciou esta quinta-feira a abertura das medidas agroambientais em 2021, para ações como agricultura biológica, conservação do solo, culturas permanentes e pastoreio extensivo, que vai permitir, pela primeira vez desde 2015, a entrada de novos beneficiários.

“No âmbito da transição entre períodos de programação, a candidatura aos apoios às medidas agroambientais irá ser aberta, em 2021, a novos compromissos a assumir nos anos de 2021 e 2022, para as ações: 7.1 Agricultura Biológica, 7.3 Pagamentos Rede Natura, 7.4 Conservação do Solo, 7.6 Culturas Permanentes, 7.7 Pastoreio Extensivo, 7.8 Recursos Genéticos, 7.9 Mosaico Agroflorestal, 7.10 Silvoambientais e 7.12 Apoio Agroambientais à Apicultura”, avançou, em comunicado, o Governo.

Segundo o ministério tutelado por Maria do Céu Antunes, esta candidatura vai possibilitar, pela primeira vez desde 2015, a entrada de novas superfícies e respetivos beneficiários nestas ações.

Já para as ações 7.2 Produção integrada e 7.5 Uso eficiente da água serão prolongados os compromissos atuais para 2021, sendo que neste período vai ser permitida a transmissão da totalidade ou parte das superfícies sob compromisso, “desde que se encontrem reunidos os critérios de elegibilidade”. No mesmo documento, o executivo vincou que as medidas agroambientais desempenham um “papel fundamental para o desenvolvimento sustentável das zonas rurais”.

As medidas em causa incluem apoios específicos para as atividades agrícolas que potenciem benefícios agroambientais.

Na terça-feira, no parlamento, Maria do Céu Antunes anunciou o prolongamento das medidas agroambientais, nomeadamente, as que se referem ao uso eficiente da água e à produção integrada. “Vamos prolongar as medidas agroambientais, nomeadamente, no uso eficiente da água e produção integrada e vamos abrir novos avisos para que novos candidatos possam aderir a essas medidas”, avançou, na altura, a ministra que falava numa audição parlamentar conjunta nas comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Mar.