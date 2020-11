Portugal passa os 200 mil casos acumulados e atinge novos máximos de internamentos e contágios diários

Quanto às mortes, é o terceiro pior valor desde o início da pandemia — ultrapassado apenas por 11 e 12 de novembro, com 82 e 78 óbitos, respetivamente.

Dos 69 óbitos revelados esta sexta-feira, 27 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, 32 no Norte, 8 no Centro, 1 no Alentejo e 1 no Algarve. As vítimas mortais são 33 homens e 36 mulheres. Destes, 19 homens e 24 mulheres tinham mais de 80 anos. Já entre os 70 e os 79 anos foram contabilizados 15 óbitos, 5 deles vítimas do sexo feminino.

Na faixa etária entre os 60 e os 69 anos, registaram-se 9 vítimas, três delas do sexo masculino e, entre os 50 e os 59 anos, morreram duas pessoas, um homem e uma mulher.