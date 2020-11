Portugal regista já 3.250 mortos em consequência da infeção pelo novo coronavírus. Pouco mais de oito meses depois de a pandemia ter chegado a Portugal, o país enfrenta uma segunda vaga mais exigente que a primeira e as faixas etárias mais altas continuam a ser as mais atingidas. A ministra da Saúde reforça a “grande preocupação” com as estruturas residenciais para idosos e faz a atualização do número de mortos registados nessas unidades: 1.090. Ou seja, do total de mortos registados em Portugal, um terço vivia em lares de idosos.

E sobre o aumento do número de infetados, Marta Temido diz ainda que o risco efetivo de transmissão da doença, o RT, parece “estar a abrandar ligeiramente”. “Está a baixar muito lentamente”, afirmou acrescentando que se situa agora em 1.11. “Este valor deve ser lido com muita prudência, é uma variação muito pequena”, notando que “vai demorar tempo, vão demorar semanas depois de atingirmos o pico da doença a sentirmos uma diminuição na procura dos hospitais e ainda mais semanas a sentir-se uma diminuição daquilo que é a letalidade”. Por isso, conclui a ministra, “seria irresponsável abrandar o esforço” no combate à pandemia.