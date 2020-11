Uma das equipas do Observador que estava na Praça do Rossio foi ameaçada por manifestantes e teve de ser retirada do local, segundos depois de um dos dinamizadores do protesto ter criticado uma notícia dada pelo Observador, que referia a presença de 200 pessoas na manifestação, e que estava desatualizada.

Pouco antes das 13h50, uma das três pessoas que estava no palco disse ao microfone, apontando para um dos repórteres do Observador: “Eu estou a ouvir dizer que o senhor do Observador está aqui atrás. Se calhar já corrigia a notícia, não é? Está aqui o senhor do Observador, se calhar pegava no seu telefone, e ligava para o número, e mandava corrigir a notícia. Isto parecem 200 pessoas? Isto parecem 200 pessoas aqui? Isto parece 200 pessoas?”.

Uma notificação enviada pouco antes para uma galeria de fotografias sobre o protesto referia que estavam 200 manifestantes, mas essa informação já não era rigorosa nesse momento, uma vez que entretanto já se tinha juntado outra manifestação na praça do Rossio e já estariam largas centenas de pessoas, enchendo um quarto da praça, segundo a percepção de dois dos repórteres do Observador que estavam no local nesse momento. A informação que estava publicada no site foi corrigida.

Pouco depois daquela crítica ao Observador feita a partir do palco, uma dezena de manifestantes correram irados em direção à equipa da Rádio Observador, facilmente identificada pelo microfone. Perante a ameaça de agressão iminente, a PSP retirou a nossa equipa do local, para garantir a sua segurança.

Em simultâneo, no palco, o chef Ljubomir Stanisic, outro dos dinamizadores do protesto, agarrou o microfone e disse: “Malta, se faz favor, calma. O mais importante é manter calma. O sr. deu a notícia que deu. Polícia, pf, ajudem, protejam a pessoa do Observador. Estamos aqui pelo bem. Estamos aqui pelo bem. Hey, parem aí. Não queremos violência. Estamos aqui pelo bem. Por favor peço ajuda, a polícia pode ajudar”.

Outros jornalistas presentes no Rossio também foram alvo de ameaças de agressão por parte dos manifestantes.