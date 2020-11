O apoio extraordinário à restauração anunciado por António Costa na quinta-feira – que visa compensar os restaurantes pelas perdas nos dois fins de semana de recolher obrigatório a partir das 13h00 – vale 25 milhões de euros, estimou este sábado o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O ministro, que fez um balanço das medidas de apoio à restauração, afirmou que, “entre as medidas já aprovadas e aqueles a disponibilizar a curto prazo”, o Estado já destinou 1.103 milhões de euros em apoios para o setor. E disse que esse valor compara com os cerca de 1.860 milhões de euros de “quebra da procura” na restauração até ao final de setembro.

Ou seja, os apoios já disponibilizados ou anunciados para o setor da restauração correspondem a cerca de 60% do da quebra de faturação registada pelo setor.

Este valor total engloba 286 milhões de euros de apoios que já chegaram às empresas deste setor por via do ‘lay-off’ simplificado e do apoio à retoma progressiva ou ainda os 200 milhões de euros para o novo programa apoiar.pt, que consiste na atribuição de um apoio a fundo perdido às micro, pequenas e médias empresas para as compensar pela quebra de faturação.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, durante uma conferência de imprensa realizada hoje em Lisboa, referiu que o pagamento da primeira fase do apoiar.pt será feito já em dezembro. Os dados das faturas comunicadas pelo setor da restauração ao Portal das Finanças permitem concluir a quebra de faturação face a 2019 foi nos primeiros nove meses de 2020 de 1.860 milhões de euros.

“É impossível compensar integralmente as perdas” da restauração

O ministro da Economia explicou ainda o facto de o Governo ter decidido compensar os restaurantes com 20% das perdas nestes dias, mas comparando com a média da faturação nos 44 fins de semana desde janeiro, e não tendo como base um ano “normal” de atividade, sem pandemia, como 2019.

Os restantes apoios têm sido calculados com base no período homólogo de 2019, mas a medida de apoio extraordinária anunciada por António Costa na quinta-feira têm esta regra: comparar com a média deste ano.

Pedro Siza Vieira avançou algumas explicações para isso. “O ano de 2020 não é igual ao de 2019. Por esta altura, em Lisboa estávamos a ter a Web Summit, com o aumento de turistas” que a conferência trouxe. A ideia do Governo, acrescentou, é calcular o que os restaurantes fariam de receita caso não estivessem fechados agora e não se estivessem a operar num ano sem pandemia.