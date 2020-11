O Governo decretou que nos próximos dois fins de semana o recolher era obrigatório a partir das 13h00 e até às 05h00 do dia seguinte. A medida é válida nos concelhos mais afetados pela pandemia da Covid-19 e voltou a deixar as duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto, completamente desertas.

A partir da 13h00 o silêncio e as ruas vazias voltaram a impor-se às agitadas tardes de sábado de domingo nas principais zonas daquelas duas cidades. O cenário repete-se e, qualquer semelhança com março, não é coincidência.

Veja as imagens na fotogaleria acima.