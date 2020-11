O bispo de Setúbal, D. José Ornelas, admitiu este sábado que as celebrações do Natal aconteçam este ano, “se necessário”, com limitações e sem reuniões familiares. “É um drama, mas para que os nossos avós cheguem ao próximo Natal, se calhar é necessário que neste Natal não estejamos juntos”, disse numa conferência de imprensa de encerramento da assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

Num vídeo publicado pela agência Ecclesia com um excerto da conferência de imprensa, D. José Ornelas admite “contenção” na forma como as celebrações vão acontecer. “Se for necessário contenção, vamos ter a contenção para que haja outros Natais em que se possa celebrar“, afirmou.

O bispo de Setúbal e presidente da CEP começa por garantir que as celebrações católicas estão a cumprir as regras. “Se forem a qualquer celebração vão ver que temos normas muito claras que foram acertadas com a Direção-Geral da Saúde”, apontou, considerando que “é muito mais fácil ser contagiado num supermercado e num restaurante do que nas Igrejas, até pela natureza da comunidade que se junta”. Por isso, defende que está mais preocupado com as celebrações em casa do que na Igreja.

“A grande preocupação é em casa. Não é mau celebrar em casa, mas não pode é ser a grande família, é mau neste momento. Quem é que não gostaria de estar em casa com a grande família, todos juntos?”, questiona. Embora seja “um drama”, D. José Ornelas defende que o Natal possa ter restrições este ano, mesmo que isso inclua não juntar a família.

Para que os nossos avós cheguem ao próximo Natal, se calhar é necessário que neste Natal não estejamos juntos (…). Para que haja mais natais é preciso que lá cheguemos. Se for necessário contenção, vamos ter a contenção para que haja outros natais em que se possa celebrar.”

D. José Ornelas aponta alternativas, como as redes sociais ou aplicações de mensagens instantâneas.