Boletim DGS. Portugal regista o pior dia de sempre em número de internados nos cuidados intensivos

Quase 63% de todos os casos registados ao longo de sexta-feira e reportados este sábado pelas autoridades de saúde eram da região Norte, com 4.154 novos casos positivos. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 1.563 casos, Centro com mais 715, Algarve com mais 95, Alentejo com mais 52, Açores com mais 18 e a Madeira com mais cinco.

A faixa etária dos indivíduos com 40 aos 49 anos continua a ser aquela em que se registam mais novos casos de infeção pelo novo coronavírus: foram mais 1.086 casos positivos. Juntamente com a faixa etária dos 20-29 anos (1.040 casos) e dos 30-39 anos (971 casos), estes indivíduos simbolizam quase metade de todos os casos do país. E há mais mulheres do que homens entre os novos casos reportados este sábado: são 3.648, ou seja, 55,3% do total.

A maioria dos óbitos por Covid-19 também ocorreram no Norte, que registou 28 das 55 fatalidades a lamentar no país este sábado. Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 17 mortes, no Centro foram oito e no Alentejo duas. O Algarve e os arquipélagos dos Açores e da Madeira não registaram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Quarenta e cinco destas vítimas tinham 80 anos ou mais, oito estavam na faixa etária dos 70 aos 79 anos e duas tinham entre 60 e 69 anos. Vinte e três eram homens e 32 eram mulheres.