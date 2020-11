O presidente da Câmara Municipal de Viseu adiantou esta sexta-feira à agência Lusa que a estrutura municipal montada no Pavilhão do Fontelo, por causa da Covid-19, vai passar a ser gerida pela Administração Regional de Saúde (ARS).

“Hoje, em reunião da comissão da proteção civil distrital, depois de na quarta-feira ter sido abordada a questão na reunião municipal, ficou acordado que a infraestrutura do Fontelo, que estava a ser gerida pela autarquia, passa a ser gerida num contexto distrital sob a gestão diária e direção técnica, passa a estar sob a responsabilidade da ARS e da Segurança Social”, adiantou António Almeida Henriques.

Neste sentido, explicou, o Pavilhão do Fontelo “passa a estar ao serviço dos 24 municípios do distrito” e “ficará a funcionar como estrutura de apoio de retaguarda ao hospital ou noutras situações que venham a ser definidas pela ARS em articulação com a Segurança Social”.

O presidente lembrou que a estrutura foi montada durante a primeira vaga da pandemia, mas agora sofreu melhorias e aumentou a capacidade para um total de “64 camas articuladas que foram cedidas pelo Hospital de São Teotónio”, estando o espaço devidamente “climatizado e com sistema de oxigénio”.

Esta cedência, continuou, vem na sequência de um despacho do Governo, de 6 de novembro, que visava a criação em cada um dos distritos de uma estrutura de apoio de retaguarda, explicou o presidente, acrescentando que “o Centro Distrital de Proteção Civil solicitou à autarquia de Viseu a cedência do espaço” no Fontelo.

“Quando criámos aquela estrutura era exatamente para servir a região como um todo”, frisou, acrescentando que “esta é uma luta de todos, não conhece fronteiras, o vírus não para à entrada de um município ou de outro” e o município de Viseu nunca se esquece do seu papel de apoiar a região onde está inserido.

Com a cedência deste espaço, Almeida Henriques adiantou que a autarquia “tem já plano b e c”, ou seja, “já estão dois locais identificados e que podem ser, rapidamente, estruturados para que possam fazer redundância com esta do Fontelo, para a eventualidade de haver uma sobrecarga ao nível do distrito e do município”.

Viseu passou a ser um dos 13 municípios, dos 24 do distrito, que integram a lista dos concelhos considerados de risco elevado, 191 no país, a par com Castro Daire, Cinfães, Lamego, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Resende, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão e Vila Nova de Paiva.

