“Mais quatro anos!”, “Parem o roubo” ou “Contem os votos legais”. As mensagens foram escritas por apoiantes de Donald Trump em cartazes erguidos este sábado, numa manifestação em Washington DC, perto da Casa Branca, contra os resultados das eleições de há duas semanas. Por não acreditarem que Trump perdeu as eleições, milhares deram eco às acusações que têm sido feitas pelo republicano nos últimos dias ao criticarem o que dizem ser “fraude eleitoral”.

Antes de seguir para o seu campo de golfe na Virgínia, pelas 10h00 locais (15h00 em Portugal continental), Trump desceu a Pennsylvania Avenue, de carro e sorridente, e acenou aos apoiantes, que gritavam “EUA, EUA!”. A maioria, escreve o The Washington Post, não usava máscara, num dia em que os EUA somam mais de 11,2 milhões de casos de infeção e mais de 250 mil mortes com o novo coronavírus.

A manifestação foi elogiada no Twitter pela porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, que aplaudiu o “mais de um MILHÃO de apoiantes de Donald Trump”. O The Washington Post e o The New York Times escrevem, porém, que terá exagerado nos números.

AMAZING!

More than one MILLION marchers for President @realDonaldTrump descend on the swamp in support.

Best base in political history — we LOVE you guys!!! ❤️???????? pic.twitter.com/vU65nqCSns

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) November 14, 2020