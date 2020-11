Depois de ter sido 5.º no Grande Prémio da Europa, no fim de semana passado, Miguel Oliveira regressava ao mesmo Circuito Ricardo Tormo para o GP da Comunidade Valenciana — o penúltimo da temporada, antes da etapa em Portimão que vai encerrar as contas do Mundial. Numa corrida que pode consagrar este domingo Joan Mir como o novo campeão do mundo de Moto GP, caso o espanhol consiga ficar no pódio, o piloto português terminou o primeiro dia de treinos livres a cerca de sete décimos de Jack Miller, que foi o mais rápido.

Já este sábado, Miguel Oliveira ficou desde logo a saber que iria correr sozinho pela Tech3, já que o colega de equipa Iker Lecuona testou positivo para a Covid-19 e vai falhar o Grande Prémio deste domingo. “Na chegada a Valencia, o piloto da Red Bull KTM Tech3 foi submetido a outro teste PCR, que deu um resultado positivo. Assim, Lecuona vai falhar o GP da Comunidade Valenciana este fim de semana”, pode ler-se no comunicado da equipa, que antes explicava que o espanhol já tinha estado 10 dias em isolamento depois de ter estado em contacto com o irmão, que tinha testado positivo.

Sem Lecuona, o piloto português conseguiu apurar-se para a Q2 da qualificação da corrida deste domingo logo na terceira sessão de treinos livres, terminando na nona posição. A Q1 ficou marcada por uma queda arrepiante de Álex Rins — que, à partida, não terá sofrido lesões graves e regressou à pista — e viu Brad Binder e Fabio Quartararo garantirem os dois lugares vagos na derradeira sessão que decide a primeira metade da grelha.

Na Q2, Miguel Oliveira chegou a ter o tempo mais rápido quando completou uma volta muito rápida, com 1.30.839, mas perdeu em seguida essa posição mais destacada para Brad Binder. No fim da qualificação, o piloto português alcançou o 10.º melhor tempo do pelotão, saindo precisamente dessa posição na grelha de partida deste domingo. A pole-position caiu para Franco Morbidelli, seguido por Jack Miller e Nakagama no pódio. Joan Mir, que pode ser campeão do mundo já este domingo, arranca a partir do 12.º lugar.