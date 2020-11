O que vai acontecer com as várias manifestações marcadas para a hora de almoço quando forem 13h00 e entrar em vigor a proibição de saídas à rua salvo casos excepcionais? Como é que uma família com 9 filhos sobrevive a este novo confinamento? As regras deste estado de emergência são excessivas ou ainda pecam por defeito? Os supermercados terão longas filas de manhã? Como vão estar as ruas de Lisboa e do Porto ao longo do dia? Quão normal vai ser o dia em Leiria, a maior cidade portuguesa que não está abrangida pelas novas proibições? E o que vai tocar hoje o saxofonista Ricardo Toscano, que animava os vizinhos com as suas músicas na primeira fase do confinamento?

São algumas das perguntas a que tentaremos dar resposta este sábado, no primeiro dia em que uma parte significativa da população tem de ficar confinada em casa, com uma emissão especial na Rádio Observador (que pode ouvir aqui), das 11h00 à meia-noite, e a divulgação em vídeo de uma série de conteúdos especiais no Facebook e no Instagram do Observador. A seis semanas daquele que pode ser o Natal mais imprevisível, arriscado e inquietante das nossas vidas, esta programação especial marca também o arranque no Observador do projeto “Salvar o Natal”, o nosso site que vai agregar as melhores sugestões para enfrentar o que aí vem até à noite da troca de prendas, e que tem precisamente o endereço salvaronatal.pt.

Vamos obviamente acompanhar tudo o que tem a ver com o impacto das medidas restritivas, no jornal e na rádio, mas também queremos propor alternativas para que os leitores e ouvintes passem da melhor forma o tempo em que serão obrigados a ficar fechados em casa, salvo situações excepcionais.

Além de diretos surpreendentes, debates entre políticos e médicos sobre o estado de emergência e entrevistas a figuras como Júlio Isidro e Gisela João, teremos também uma série de personalidades que darão masterclasses sobre as áreas que dominam. Estes conselhos e dicas serão transmitidos na rádio e alguns também em vídeo nas nossas redes sociais. Por exemplo, Miguel Sousa Tavares a dar conselhos sobre como se escreve um romance, desde a ideia até à construção de personagens; o enólogo Diogo Lopes a explicar como guardar vinho em casa; Paula Brinkmann Torre a demonstrar como guardar as tampas de tupperwares ou a roupa; ou os sexólogos Fernando Mesquita e Ana Alexandra Carvalheira a dar pistas sobre como ler os sinais da atração e do desinteresse.

Para não perder nada, fica o horário previsto para a programação deste sábado:

11h05 – Abertura da emissão especial ao som do saxofonista Ricardo Toscano, no miradouro da Srª do Monte

11h10 – Nem 8 nem 80: debate sobre o estado de emergência, com José Miguel Júdice e José Magalhães, moderado por Miguel Pinheiro e Sara Antunes Oliveira

12h00 – Diretos em vários pontos de Lisboa, Porto e Leiria

13h40 – Explicador Masterclass sobre arrumação na cozinha e no quarto, com Paula Brinkmann Torre

14h15 – Lado Bom da Vida especial, sobre as melhores séries para ver no estado de emergência, com Tiago Pereira, Alexandre Borges, Hugo Van der Ding e Susana Romana.

15h15 – Gabinete de crise especial, com debate entre os médicos António Diniz e Jorge Sobral, que se juntam ao painel residente, Pedro Pita Barros e Sónia Dias, com moderação de Carla Jorge de Carvalho

16h10 – Explicador Masterclass com a chef Filipa Gomes, sobre truques de cozinha

16h20 – Explicador Masterclass com o veterinário Nuno Paixão, sobre a forma de evitar que os animais roam sofás, almofadas e tapetes

16h35 – Entrevista à cantora Gisela João

17h10 – Entrevista com o saxofonista Ricardo Toscano

17h20 – Explicador Masterclass sobre como fazer exercício em casa, com o personal trainer Eduardo Schulz

17h30 – Explicador Masterclass com Miguel Sousa Tavares sobre os desafios de escrever um romance

18h10 – Explicador Masterclass com a nutricionista Mariana Chaves, sobre a forma de perder a partir de segunda-feira o que eventualmente engordarmos neste fim-de-semana

18h30 – Entrevista a Júlio Isidro, histórico apresentador de programas de fim de semana na televisão

19h10 – Entrevista à mãe da família Gonçalves, sobre o confinamento com 9 filhos em casa

19h30 – Emissão especial Portugal-França

22h15 – Porque Sim Não é Resposta especial, com Eduardo Sá

22h35 – Explicador Masterclass com o enólogo Diogo Lopes, sobre como guardar vinho em casa

23h10 – Explicador Masterclass com os sexólogos Fernando Mesquita e Ana Alexandra Carvalheira, sobre as formas de ler os sinais da atração e do desinteresse