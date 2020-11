Menos de cinco mil dos 30 mil telemóveis prometidos no início de setembro pelo Ministério da Saúde já chegaram aos centros de saúde, noticia esta manhã o Público. Mas os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) garantem que, até 6 de novembro, já entregaram 10 mil telemóveis às administrações regionais de saúde (ARS).

Dos 4.762 telemóveis em questão, dois mil já foram para a região Norte e outros tantos deverão chegar durante esta semana. A região Centro recebeu 1.650 telemóveis e deverá receber mais 980 em breve. Em Lisboa e Vale do Tejo, a ARS adiantou que distribuiu 980 telemóveis por 15 agrupamentos de centros de saúde e que outros mil devem chegar na próxima semana. Para o Algarve foram 132 telemóveis e serão distribuídos mais 250. A ARS do Alentejo não respondeu ao Público.

Em setembro, a tutela tinha prometido reforçar os centros de saúde com 30 mil telemóveis, 30 mil telefones fixos, “a renovação do sistema de comunicações das unidades de cuidados de saúde primários” e “configuração das novas centrais digitais através de VOIP [telefonia pela internet]”, que devia estar terminada em outubro.

Sobre esta atualização, os SPMS explicaram ao Público que “tem estado a ser testado um novo modelo de funcionamento de centrais digitais que permitirá elevar a capacidade de resposta no atendimento telefónico” e que “foi já concluído com sucesso” o teste na ARS Norte. O sistema está “agora a ser replicado para todas as unidades da região” e testado no Centro e, a partir da próxima semana, em Lisboa e Vale do Tejo.

As falhas de comunicação por telefone entre os centros de saúde e os utentes já eram comuns antes da pandemia, mas agravaram-se numa altura em que cabe a estas unidades seguir por chamadas diárias os infetados pelo novo coronavírus e realizar o rastreio de contactos.