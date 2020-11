Diana e Thatcher obrigam, assim, a própria Rainha Isabel II a repartir o protagonismo – não só na série, como na vida real. Basta reparar que demorámos quatro parágrafos deste artigo até chegarmos a ela, a figura de proa incontestável e incontestada até aqui. De repente, é uma série sobre três mulheres. Quererá isto dizer que, nesta temporada, “The Crown” é uma série sobre feminismo? Não exatamente: é uma série sobre poder no feminino, mas entre mulheres que se desprezam. Cada qual com a sua visão de mundo, rasgadamente diferente das outras, pautada com confusão, incompreensão e conflito. Uma Diana que quer fazer parte, mas sem deixar de ser um bastião de modernidade entre o mofo; uma primeira ministra conservadora que até pode ter quebrado o teto de vidro do machismo, mas que é ela própria amiúde misógina; e uma rainha que é sinónimo de sistema e de manutenção do status quo.

É, aliás, nesta temporada que cortamos de vez com a rainha frágil desempenhada por Claire Foy nas primeiras temporadas (aqui com um breve regresso no oitavo episódio) e damos de caras com uma matriarca com um certo problema de empatia, tornada distante e até um pouco cruel por décadas de reinado. De tanto ter de lutar contra a sua fragilidade, passou a abominar as fragilidades dos outros. A linha entre aquilo que tem de parecer e aquilo que efetivamente é já há muito se esbateu, sendo mais raro o seu lado humano – que, quando aparece, é agora por vezes mesquinho (veja-se o modo como tratar Thatcher quando a convida para a sua casa de campo ou a inveja que tem de Diana pelo modo como é recebida numa visita de Estado à Austrália).

[veja aqui mais imagens da nova temporada:]

Coube à atriz Olivia Coleman, aqui na sua segunda temporada, a tarefa de nos fazer deixar de simpatizar com Isabel II. Esta é, aliás, a season de “The Crown” da qual os membros da Casa Real saem pior, quebrando-se enfim aquele envolvente e frágil cristal de “são a Família Real, mas se calhar também são humanos como nós”. Não são. Habitam uma bolha de privilégio que os torna distantes e orgulhosamente inacessíveis e até condescendentes. Eles são a Velha Guarda num mundo que já começa a clamar pela Nova.

Às três mulheres protagonistas mencionadas anteriormente, há que acrescentar uma quarta, que mesmo tendo relativamente poucas cenas é uma presença constante, qual assombração: Camilla Parker Bowles. Cabe a esta temporada contar uma das Histórias de amor mais célebres do século XX, mas esta série não nos deixa ir ao engano: o amor avassalador e eterno é entre Camilla e Carlos. Diana foi um peão neste xadrez – um peão que acabou por atrapalhar ao mostrar ter potencial para ser uma peça mais importante até que os seus jogadores.