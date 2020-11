Anton Lehmann está sentado numa poltrona e prepara-se para contar a história de como “no inverno de 2020”, quando tinha apenas 22 anos, foi chamado combater na cidade alemã de Chemnitz. O vídeo assemelha-se — na forma e no estilo narrativo — a um documentário sobre heróis de guerra, mas a história não é real e o inimigo é outro: a pandemia de Covid-19. Anton Lehmann é na verdade uma personagem de uma campanha publicitária lançada este sábado pelo governo alemão que faz um apelo para que todos os jovens sejam heróis e não façam “absolutamente nada”.

The German Government's new #COVID19 campaign is very clever and, dare I say it, funny.pic.twitter.com/bP8jTNFShr

— Richard Chambers (@newschambers) November 14, 2020