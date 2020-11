Boletim DGS. Esta foi a semana com maiores aumentos de casos, mortes e recuperados

Maioria dos casos e mortes continua no Norte

De acordo com os dados libertados esta tarde, a grande maioria dos casos e das mortes continua concentrada a Norte: tem quase 67% dos casos, com 4.022 da totalidade de casos reportados ao longo do último sábado. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem 1.137 novos casos, o Centro mais 713, o Alentejo mais 72, o Algarve mais 58, os Açores mais 26 e a Madeira mais sete.

Quanto às vítimas mortais registadas entre a meia-noite e as 23h59 de sábado, 44 fatalidades também se verificaram no Norte (58%), 19 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 11 na zona Centro e duas no Algarve. O Alentejo, os Açores e a Madeira não registaram mortes por Covid-19 no sábado.

A maior parte das mortes por Covid-19 continuam a ocorrer entre os indivíduos com 80 anos ou mais. Só essa faixa etária verificou 48 das 76 vítimas mortais nas últimas 24 horas. Dezoito mortes ocorreram na faixa etária dos 70-79 anos, sete tinham entre 60-69 anos, uma tinha 50 a 59 anos e outra tinha entre 40 e 49 anos.

Mas é nesta última faixa etária que se contam mais novos casos de infeção pelo novo coronavírus: 1.035 novos casos ao longo do dia de sábado. Quase 60% da totalidade de casos contabilizados nas últimas 24 horas são indivíduos com entre 20 e 59 anos.