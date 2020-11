As autoridades de saúde angolanas reportaram este domingo 77 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e nenhuma morte, totalizando agora 13.451 positivos e 322 óbitos.

Das novas infeções, 59 foram registadas em Luanda, 16 em Benguela, uma no Bengo e uma no Zaire, indicou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, no balanço epidemiológico diário. As idades dos novos casos variam entre três semanas e 89 anos, sendo 41 do sexo masculino e 36 feminino. Mais 102 pacientes foram considerados recuperados, em relação a sábado.

Angola contabiliza 13.451 casos positivos até à data, 322 óbitos, 6.444 dados como recuperados e 6.682 ativos. Quanto às amostras, foram analisadas 2.865 com o acumulado a chegar aos 192.976 testes. Em África, há 47.104 mortos confirmados em mais de 1,9 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 322 óbitos e 13.451 casos, seguindo-se Moçambique (113 mortos e 14.448 casos), Cabo Verde (103 mortos e 9.822 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.104 casos), Guiné-Bissau (43 mortos e 2.419 casos) e São Tomé e Príncipe (16 mortos e 963 casos).

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.