Quando o relógio bateu as 13h00 deste sábado, já 73% da população estava confinada nas suas casas. Os números são da consultora PSE e revelam que os portugueses cumpriram, de forma “exemplar”, o recolhimento obrigatório imposto a partir das 13h00 em 191 concelhos do país. Especialmente tendo em conta que, no sábado passado, quando esta medida ainda não estava em vigor, apenas 49% da população estava em casa às 13h00.

Com o passar das horas, o confinamento foi aumentando. E isso é visível pelos dados de mobilidade recolhidos pela PSE que mostram que apenas uma hora depois do recolhimento obrigatório, às 14h00, a percentagem de portugueses confinados no seu lar já era de 80%. Às 19h00, esse valor já ultrapassava os 90%.

Foi entre as 12h00 e as 14h00 que o recolher obrigatório se tornou mais evidente. Nessas duas horas, 22% dos portugueses confinaram, sendo as 13h00 o período de maior confinamento: quase 10% da população regressou a casa a essa hora. No sábado passado, o maior regresso da população a casa concentrou-se no final da tarde e início da noite.

Mas houve portugueses que nem de manhã saíram de casa. Segundo a análise da consultora, 55% da população não chegou a sair à rua durante todo o sábado, mesmo podendo fazê-lo até às 13h00. Também aqui se nota uma diferença em relação ao sábado passado, em que 42% dos portugueses ficaram em casa durante todo. No entanto, os 55% de confinamento total deste sábado estão ainda longe dos 70% registados nos sábados de abril, lembra a consultora.

Dos portugueses que saíram à rua no período da manhã, 64% fizeram apenas curtas deslocações até 20 quilómetros de distância das suas casas. O número de pessoas que fez deslocações de elevado mobilidade foi apenas de 16%. “A mobilidade neste sábado foi de apenas 54% da mobilidade normal existente, antes da pandemia“, indica a consultora. No sábado passado, a mobilidade aproximava-se bem mais da existente antes da Covid-19 atingir Portugal: era de 81% face à normalidade. Isto significa que o recolhimento obrigatório após as 13h00, causou uma redução de 33% em relação ao último sábado.

Estes dados são recolhidos a partir de uma aplicação instalada nos smartphones de 3.670 pessoas que deram autorização para que os seus dados de localização e deslocação fossem recolhidos de forma contínua. Estas pessoas têm mais de 15 anos e residem nas regiões do Grande Porto, Grande Lisboa, Litoral Norte, Litoral Centro e distrito de Faro — uma amostra representativa do universo em estudo, garante a PSE.

Na verdade, este estudo começou a ser realizado em 2019, ainda antes de haver qualquer suspeita do novo coronavírus — o objetivo era apenas auxiliar as câmaras municipais no ordenamento do território e na gestão de mobilidade e transportes e outras empresas e entidades em estudos comportamentais. Mas agora permite analisar os movimentos dos portugueses em tempos de pandemia.