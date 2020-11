O filme português “A metamorfose dos pássaros”, de Catarina Vasconcelos, foi duplamente premiado no Festival New Horizons, na Polónia, vencendo o Grande Prémio e o Prémio do Público, foi anunciado este domingo.

De acordo com a Portugal Film, em comunicado, Catarina Vasconcelos recebeu este domingo, na 20.ª edição do New Horizons, “o mais importante festival polaco, o Grande Prémio do Festival e também o Prémio do Público”, com “A metamorfose dos Pássaros.

A realizadora, citada no comunicado, mostrou-se “profundamente agradecida” pelos dois prémios, considerando o Prémio do Público “uma enorme comoção, sobretudo nos tempos que correm”.

“Fico muito comovida por saber que o filme foi recebido de forma tão bela e sensível”, partilhou, lembrando que “a Polónia passa neste momento por um período terrível onde as liberdades e garantias estão a ser postas em causa e onde a comunidade LGBTQ é alvo de uma política homofóbica que tem vindo a escalar”.

Para a realizadora, “os filmes só podem existir através da liberdade: liberdade para sermos o que queremos ser e liberdade para amar quem quisermos amar”.

“Que o cinema possa sempre ser mais forte do que a barbárie e que os filmes possam ser sempre gestos de liberdade”, defendeu.

A 20.ª edição do New Horizons, que termina este domingo, decorreu exclusivamente ‘online’.

“A metamorfose dos pássaros”, uma produção da Primeira Idade que deverá ter estreia em Portugal no primeiro trimestre de 2021, é a primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos e tem estado em circulação internacional por festivais e mostras de cinema, onde tem colhido vários prémios.

O filme, com distribuição internacional da Portugal Filme e cuja narrativa cruza documentário e ficção, parte da história da família da realizadora, em particular da avó paterna, que nunca chegou a conhecer.

Em fevereiro, aquando da estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim, o filme conquistou o Prémio da Crítica Internacional.

Desde então, tem somado distinções como o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vílnius (Lituânia), e o Prémio Especial do Júri no Festival de Taipei (Taiwan). Recebeu ainda o Prémio do Melhor Filme no Festival Dokufest (Kosovo) e o prémio Zabaltegi — Tabakalera no Festival de Cinema de San Sebastián (Espanha).

No início de setembro conquistou o prémio do público no IndieLisboa, este mês foi distinguido também pelo público e recebeu o prémio de contribuição artística no Festival de Cinema de Curitiba (Brasil).

Em outubro, o filme fez a estreia na Áustria, no âmbito do Viennale – Festival de Cinema de Veneza, e esta semana será exibido na Mostra de Cinema Documental de Bogotá, na Colômbia.

“A metamorfose dos pássaros” é exibido também no Zinebi – Festival Internacional de Documentário e Curta-Metragem de Bilbau, Espanha, que teve início na sexta-feira e decorre até ao dia 20.