A Porsche, o fabricante alemão de SUV e de desportivos, decidiu revelar alguns dos protótipos que desenvolveu ao longo dos últimos anos, mais precisamente entre 2005 e 2019, num evento que apelidou Porsche Unseen. A lista de modelos é extensa mas, no panorama actual em que os eléctricos parecem ser o principal motivo de preocupações da maioria dos construtores, para não dizer a totalidade, sobressaiu uma carrinha com formas de monovolume, eléctrica e com posto de condução central.

Denominado Renndienst, este monovolume eléctrico assinado pela Porsche Design não é um exemplo de graciosidade ou elegância, mas apresenta alguns elementos que alinham com o espírito desportivo desta marca do Grupo Volkswagen. Além do já mencionado posto de condução central, os alargamentos nos guarda-lamas contribuem para dar um ar mais dinâmico.

Este é um daqueles exemplos em que o clássico bate o moderno. O Renndienst junto o popular Pão de Forma da VW 2 fotos

Sobre o Renndienst, a Porsche afirma ter sido “concebido como um space shuttle e desenhado para transportar seis indivíduos”. A marca alemã menciona ainda que o monovolume revela “proporções excitantes” e “elementos do ADN da Porsche que podem ser transferidos para futuros modelos”. O mais curioso é que o Renndienst, se bem que exiba um design que parece ter já umas décadas, foi concebido em 2018.