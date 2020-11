A mais reputada maratona de todo-o-terreno vai, mais uma vez, disputar-se longe de Dakar, a capital do Senegal, apesar de continuar a exibir o seu nome. Com arranque agendado para 3 de Janeiro, o Rali Dakar de 2021 vai realizar-se este ano novamente na Arábia Saudita, país que pode não ser uma referência em termos de direitos humanos ou na igualdade de géneros, mas é alegadamente exímio em manter a segurança dentro das suas fronteiras, o que deverá ter pesado na decisão da organização. Isto e o facto de possuir uma “carteira” particularmente recheada, o que certamente contribuiu para fazer a prova de todo-o-terreno mudar-se da América Latina para a península arábica.

Apesar do dia da partida ainda estar longe, a Toyota Gazoo Racing já tem tudo definido para a edição de 2021. Ela que venceu pela primeira vez em 2019, com uma das suas pick-up pilotada por Nasser Al-Attiyah, à frente de Carlos Saniz e o seu Mini.

As pick-up do Dakar ao lado do modelo de série 5 fotos

A pick-up da Toyota para o próximo Dakar mantém o motor V8 a gasolina, com 5.0 litros de capacidade, montado numa posição mais recuada, que se pode considerar central. A suspensão é independente às quatro rodas, com cursos tremendos de forma a conseguir lidar com os inúmeros saltos, buracos e bossas, atacados a alta velocidade.

Sob a decoração de 2021, a pick-up japonesa reflecte as formas da mais recente versão da pick-up da Toyota, em matéria de faróis e grelha. Ao volante vão estar Nasser Al-Attiyah e o habitual Giniel de Villiers, com ambos a poder lutar pela vitória.