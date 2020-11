Donald Trump voltou a acusar os Democratas nos Estados Unidos de terem viciado a eleição presidencial que deu a vitória a Joe Biden. Mas também admite de forma clara que Joe Biden ganhou, ainda que devido “a uma eleição viciada”. Em pelo menos dois tweets publicados na manhã de domingo (início da tarde em Lisboa) o presidente cessante dos EUA disse que “a eleição foi viciada”, uma vez que – diz Trump – não foram autorizados observadores e os votos foram contabilizados por uma empresa “da esquerda Radical detida por uma entidade privada”, a Dominion.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

“Ele ganhou porque a eleição foi viciada. NÃO FORAM AUTORIZADOS OBSERVADORES, o voto foi contabilizado por uma empresa da Esquerda Radical detida por uma entidade privada, a Dominion, com má reputação e equipamento defeituoso que nem sequer se qualificou [para operar] no Texas (onde ganhei por muito!)”. E também dá uma alfinetada aos media norte-americanos, argumentando que Biden também ganhou devido aos “fake media” e à imprensa que “calou” o que considera ser atropelos à legalidade no ato eleitoral.

Também afirmou que “as falhas mecânicas” que se verificaram na noite eleitoral “na verdade eram ELES a ser apanhados a tentar roubar votos”. “No entanto, conseguiram bastante, sem serem apanhados”. “As eleições com votos por correio são uma anedota doentia”, concluiu.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Ambos os tweets foram divulgados pela rede social com a indicação que o seu conteúdo “é constestável”.