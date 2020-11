Não deixe para a última hora a sua decoração e organização da mesa de Natal. Na impossibilidade de juntar toda a família, uma mesa aconchegante vai fortalecer os sentimentos de união e amor desta quadra. Se já está atarefada a pensar nos presentes, na decoração da árvore de Natal, da casa e, para os mais festivos, até na decoração de janelas e portas, não se esqueça que a mesa é local principal da noite de consoada e dia de Natal.

As tendências de pesquisas mostram que, este ano, há um anseio por tradição como nunca antes. E não é difícil explicar porquê. Com tudo o que estamos a viver, queremos lembrar-nos de uma época em que a vida estava mais fácil. E a nossa mesa de Natal pode ser isso e muito mais. Se pretende trazer um pouco de nostalgia para o centro da sua casa, veja algumas das ideias tradicionais que pode replicar na sua mesa e envolver toda a família.

1Muitos de nós crescemos a apanhar pinhas para decorar no Natal. Traga algumas dessas memórias e crie novas com as crianças. É também uma forma de decorar sem gastar muito dinheiro e de dar um toque de natureza à sua mesa.

2 O Natal em Portugal sempre foi sinónimo de musgo e azevinho. A viagem natalícia da nossa infância começava com a procura do melhor musgo para criar o chão de veludo dos nossos presépios. E que tal, este ano, incorporar um pouco dessa nostalgia na sua mesa?

3 As coroas e as grinaldas são provavelmente a decoração mais tradicional. Nas janelas, nas portas, nas paredes. E porque não na sua mesa?

4 Luzes e velas sempre deram um toque especial a todas as decorações de Natal. Mesmo que seja, este ano, uma mesa de pequena, dê-lhe um toque de magia e brilho.

5 As decorações em xadrez são uma das tendências deste ano para criar um ambiente tradicional, quente e acolhedor.

6 E a paleta de cores mais clássica será sempre o verde e o vermelho. Se preferir mesas mais simples, pode usar pequenos detalhes elegantes. Mas se gosta de uma mesa decorada em grande, incluir o dourado vai criar um efeito arrojado e festivo.

7 Se tiver jeito e criatividade, as decorações podem incorporar mesmo os pratos para um toque extra natalício.

8 Sem esquecer as tradicionais bolachas de Natal. As crianças vão adorar e é uma forma de aconchegar o estômago antes da hora de abrir os presentes.

9 O pinheirinho vai ser sempre a memória mais tradicional. Este ano pode trazê-la para o seu centro de mesa.

10 Termine a sua decoração com um toque especial individual.