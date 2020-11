A Câmara de Almada informou esta segunda-feira que já investiu mais de dois milhões de euros na resposta à pandemia da Covid-19 no concelho, no distrito de Setúbal, com a disponibilização de alimentos, medicação ou apoios financeiros.

Em comunicado, a autarquia, liderada pelo PS, explicou que, “perante o cenário de uma crise económica decorrente de uma crise sanitária”, tem tentado aplicar “medidas de continuidade que permitam uma resposta social a curto, médio e longo prazo”.

Nesse sentido, adiantou, uma das iniciativas dinamizadas permitiu ajudar mais de 300 famílias e 660 pessoas com a “distribuição de mais de 14.600 refeições e 185 cabazes alimentares”.

Segundo o município, também foi disponibilizado um “apoio financeiro excecional aos agregados familiares, em parceria com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), para pagamento de rendas habitacionais, como forma de minimizar situações de precariedade económica”.

Outras medidas destacadas foram a criação de uma Linha de Emergência Social (800102040), a disponibilização de alojamento ou a distribuição de medicamentos, incluindo o projeto Farmácias Solidárias e a parceria com o Hospital Garcia de Orta, localizado no concelho, “para distribuição ao domicílio de medicação da farmácia hospitalar”.

Além disso, a Câmara de Almada manteve “todos os contratos, protocolos e apoios de âmbito cultural, desportivo e familiar às associações e coletividades almadenses”.

Também foi criado um espaço de acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo e foi lançada uma Unidade Móvel de Saúde, um projeto municipal que “presta cuidados de proximidade, de prevenção de promoção da saúde”.

De acordo com o município, estas medidas enquadram-se no Plano Almada Solidária, que “prevê um investimento de cinco milhões de euros para 2020 e 2021”.

“A Câmara Municipal de Almada está a acompanhar a evolução da pandemia, atenta às necessidades da população e de todos os agentes económicos, sociais e associativos almadenses. O investimento realizado no combate a esta situação não se esgota na aquisição de equipamentos e serviços, mas estende-se ao apoio próximo e imediato a todos os que dele necessitam”, afirmou.