Nas últimas 24 horas morreram mais 91 pessoas com complicações associadas à Covid-19 — nunca antes tinham morrido tantas pessoas em igual período de tempo (o dia 11 de novembro, com 82 óbitos contabilizados, mantinha até agora o título de dia mais pesado da pandemia ).

No mesmo período de tempo, revelou também o habitual boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS), foram registados mais 3.996 casos de infeção pelo novo coronavírus. O número é, como acontece habitualmente às segundas-feiras, fruto do menor número de testes ao longo do fim de semana, bastante mais reduzido do que os dos últimos seis dias, mas resultado também de uma “atualização cumulativa” dos dados, explicou a DGS, em asterisco no boletim.

Com este acerto, foram acrescentados aos totais, desde o início da pandemia, 4.375 casos de infeção e 13.529 casos de recuperados. Já o número de casos ativos caiu de 88.854 para 80.045 e atingiu o número mais baixo dos últimos 5 dias — 11 de novembro foi o último dia com menos de 80 mil casos ativos (78.716).

Contas feitas, desde o início da pandemia, já foram confirmados 225.672 casos de infeção. 142.155 pessoas já foram dadas como recuperadas, o que equivale a 63% do total.

No que diz respeito aos doentes com Covid-19 a precisar de cuidados hospitalares, depois de este domingo ter atingido novo máximo, o número de internamentos em unidades de cuidados intensivos voltou a aumentar — nas últimas 24 horas mais 11 pessoas precisaram deste tipo de assistência diferenciada, são já 426 no total.

Ao todo, há esta segunda-feira mais 111 pessoas hospitalizadas por causa da Covid-19 em Portugal — são 3.040 no total, o que faz com que a barreira dos três mil internados tenha sido quebrada pela primeira vez.

Região Norte com mais de metade dos novos casos — e com metade de todas as infeções desde o início da pandemia

A região Norte registou esta segunda-feira 51,6% dos novos casos, mantendo a tendência das últimas semanas. Aliás, do total de 225.672 casos confirmados em Portugal desde o início da pandemia, 50,5% foram registados ali. 44 dos óbitos das últimas 24 horas também foram contabilizados a Norte, o que eleva para 1.607 o número total de mortes na região.

Lisboa e Vale do Tejo, onde esta segunda-feira se registaram mais 33 mortes (1.302 no total), teve 33,7% dos novos casos de infeção.

Na zona Centro foram registados 11,6% dos novos casos — e confirmadas mais 11 mortes (432 desde o início da pandemia).

O Algarve, que nas últimas 24 horas não teve qualquer morte a lamentar, contabilizou esta segunda-feira 1,4% das novas infeções. No Alentejo o número de novos casos é residual e não chegou sequer a 1%, tal como aconteceu também nas regiões autónomas.

Apesar de a lista de vítimas mortais nos Açores e na Madeira se manter inalterada, nas últimas 24 horas morreram mais 3 pessoas no Alentejo com complicações associadas à Covid-19.

Paços de Ferreira é o concelho com mais infetados por cada 100 mil habitantes: 3.698

Feitas as contas aos últimos 14 dias, há neste momento 27 concelhos do País com mais de mil infetados por cada 100 mil habitantes — a média nacional está agora nos 760, o que faz de Portugal o 10.º na Europa.

O concelho com maior número de infetados por cada 100 mil habitantes é Paços de Ferreira, com 3.698. Lousada, a pouco mais de 10 quilómetros de distância, é o outro único concelho acima dos 3 mil — tem 3.362 infetados por cada 100 mil habitantes.

79 de 91 mortes acima dos 70 anos

Já o dissemos, nunca, em apenas 24 horas, tinham morrido tantas pessoas em Portugal desde o início da pandemia — 91. De entre o total, 79 dos óbitos dizem respeito a pessoas acima dos 70 anos, sendo que, de entre elas, 62 tinham mais de 80.

Entre os 60 e os 69 anos morreram oito pessoas (sete homens e uma mulher) e na faixa etária 50-59 quatro pessoas perderam a vida (três homens e uma mulher).

Apesar de haver mais casos de infeção entre as mulheres — 121.802 para 99.448 (4.422 casos são dados como sendo de género desconhecido e estão ainda “sob investigação”) — o maior número de óbitos diz respeito ao sexo masculino. Desde o início da pandemia, já morreram em Portugal 3.472 pessoas — 1.775 homens e 1.697 mulheres.