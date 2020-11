Branko, que “não tem vertigens”, parece que veio só para mais um dia de trabalho num escritório bem alto ao ar livre. Se estava ansioso por estar prestes a voltar aos palcos, não se notou. Ao contrário de quem está lá em baixo, em piloto automático, quase frenético, na cúpula, quando o set termina, ainda há tempo para o saborear. O artista sabe que as regras do jogo mudaram, especialmente as de saúde, mas isso não o impede de acreditar que é possível consumir música ao vivo com a máxima segurança. Isso e manter as colaborações com outros artistas, em salas separadas, de máscara — “tudo é possível”.

Falta só um set debaixo de água, pensará, já que é um grande adepto de mergulho com botija. “Vai ser complicado, mas estou aberto a tudo. Uma das coisas de que mais gosto quando estou debaixo de água é a ausência de som. Quando estou cá fora, estou sempre a juntar sons e ritmos, às vezes até a andar, com as calças a roçar, fico ali a pensar, é meio constante e cansativo. Debaixo de água, não acontece”. Afinal, Branko também tem tiques nervosos de pessoa normal, como as que nem pararam para ver o espetáculo silencioso por cima das suas cabeças. Não é por tocar perto do céu que deixou de ser humano e que deixou de ter vontade que tudo isto volte ao que era. Se calhar tem mais. Se calhar temos todos.