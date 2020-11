O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está prestes a atingir o limite de camas para internamento de doentes com Covid-19 previsto no Plano de Contingência, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Segundo o gabinete de comunicação e imagem, estão internadas 83 pessoas na enfermaria dedicada a doentes com Covid-19, existindo apenas sete camas disponíveis.

Estamos no quinto e último nível do Plano de Contingência e, quando o número de camas total (90) for alcançado, a atividade hospitalar programada será afetada”, disse a mesma fonte.

O CHUC regista ainda 17 pessoas com Covid-19 internadas nos cuidados intensivos, correspondente ao nível II do Plano de Contingência, que, no total, tem previstas 49 camas. Relativamente ao número de profissionais de saúde infetados, o CHUC não fornecem informação.

Esta segunda-feira, o Jornal de Notícias noticiou que o Hospital de São João, no Porto, corre o risco de esgotar a capacidade de resposta nos cuidados intensivos dentro de cinco dias, “se nada ocorrer”. Também o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, admitiu estar “quase em esgotamento de recursos”.