Um dos três guardas da GNR que negociou com João Paulino a entrega do armamento de guerra, furtado em Tancos, chegou a pensar que ele estaria a fazer perder o tempo da polícia e que nem sequer sabia do caso. “Duvidei em muitos momentos que Paulino estivesse a dizer a verdade”, afirmou. José Gonçalves diz mesmo que só acreditou neste informador quando, naquela madrugada de outubro de 2017, viu as armas num descampado na Chamusca.

“Ele não atava nem desatava, parecia que nos estava ali a dar uma grande balela”, disse esta segunda-feira o militar no Tribunal de Santarém, depois de o seu colega Bruno Ataíde — amigo de infância de Paulino — ter terminado o seu depoimento.

Gonçalves confirma as diligência que fez no processo a pedido da Polícia Judiciária Militar mas afirma que no decorrer das negociações chegou a perder a fé no arguido que já assumiu ter assaltado os Paióis Nacionais de Tancos, porque às tantas chegou a pensar que ele estaria ali a fazê-los perder o tempo e “quilómetros para trás e para a frente”, sem nunca chegar a dar a informação. Quase como se não tivesse acesso à informação. “Até ao dia do achamento fez-nos andar a ver cento e tal casas, para nada!”, afirmou — lembrando o que Ataíde já tinha testemunhado, de que PJM e GNR fizeram um levantamento de casas na zona de Castelo Bode e depois fizeram várias diligências para descobrir se correspondiam a um das informações fornecidas por Paulino.

Uma conclusão que tira de tudo o que os colega Bruno Ataíde e sargento Lima Santos lhe transmitiam a ele e à PJM, uma vez que ele participava na operação, mas não acompanha os dois militares nos encontros propriamente dito com Paulino — que aconteciam sempre dentro de um Volkswagen fornecido pela própria PJM. Gonçalves ficava sempre no carro com os militares da PJM, que monitorizavam os encontros à distância.

O guarda esclareceu também que lidou com Paulino enquanto informador, garantindo que para ele o suspeito do assalto seria Paulo Lemos, ou Fechaduras — dada a descrição da PJM sobre a forma como foram arrombados os paióis.

Estes encontros terão acontecido em setembro mas, segundo contou, logo após o furto a Tancos, em finais de junho de 2017, o seu chefe sargento Lima Santos já lhe tinha pedido informações sobre o Fechaduras. “Disse-me que tinha o pedido de colaboração da PJM, não me disseram porquê, mas sendo quem era eu entendi logo que devia ser Tancos”. Pouco depois o próprio Comando Geral da GNR emitiria uma comunicação a todos os militares dando conta de que qualquer informação útil sobre Tancos seria entregue à PJM, pelo que nunca suspeitou que estivesse a ser cometida “qualquer ilegalidade”.

Como já tinha detido uma vez Fechaduras, foi o guarda Gonçalves que passou a informação de que ele se chamaria Paulo Lemos, assim como algumas imagens e moradas suas. Só no final de agosto voltaria a ser contactado por Lima Santos sobre o tema, tendo sugerido às chefias que falassem com o guarda Bruno. “Porque era nascido e criado em Albufeira e eu só vivia ali há 12 anos”, disse.

Bruno Ataíde acabaria por telefonar ao amigo João Paulino por, como já explicou em tribunal, este seria, por seu turno, amigo do homem que partilhava casa com Fechaduras. Depois deste contacto telefónico, terá sido o próprio Paulino a procurar pessoalmente Ataíde dando origem a esta série de encontros a duas versões distintas no tribunal: os militares da GNR garantem que falaram com ele como informador sem saber que era ele o autor do crime, enquanto Paulino diz que eles sabiam e que lhe prometeram proteção caso devolvesse as armas.