Está escolhido: “Listen” foi o filme eleito para representar Portugal nas candidaturas ao Óscar de Melhor Filme Internacional, para a próxima edição — a 93ª — dos prémios de cinema da Academia norte-americana. Os nomeados para esta categoria dos Óscares, bem como para todas as restantes, serão desvendados no dia 15 de março.

O filme fazia parte de uma primeira lista de quatro longas-metragens pré-selecionadas para representar Portugal na candidatura a esta categoria dos Óscares do próximo ano. Da pré-seleção também faziam parte “Mosquito”, filme realizado por João Nuno Pinto, “Patrick”, a estreia de Gonçalo Waddington como realizador, e “Vitalina Varela”, de Pedro Costa.

De fora da pré-seleção ficaram outros filmes também elegíveis como “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, de João Botelho, “O Fim do Mundo”, de Basil da Cunha, “Golpe de Sol” de Vicente Alves do Ó e “Surdina”, de Rodrigo Areias, entre outros. A lista de filmes portugueses elegíveis incluía 33 longas-metragens.

Escolha foi dos membros da Academia Portuguesa. Óscares 2021 em abril

A primeira pré-seleção de quatro longas metragens resultou das escolhas de um comité composto pelo realizador e produtor de cinema Gonçalo Galvão Teles, pela atriz Isabel Abreu, pelo realizador Lauro António, pelo diretor de fotografia Miguel Sales Lopes, pela realizadora Monique Rutler e pelo ator e realizador Welket Bungué.

Depois da escolha dos quatro filmes pré-selecionados, o apuramento final do filme que Portugal candidata aos Óscares resultou de um processo de votação dos membros da Academia Portuguesa de Cinema. A votação decorreu de 2 a 15 de novembro e o filme escolhido foi anunciado esta segunda-feira, dia 16.

A 93ª edição da cerimónia dos Óscares está agendada para 25 de abril de 2021 e decorrerá em Los Angeles. Antes disso, em março, serão conhecidos os nomeados.

No ano passado, a escolha da Academia Portuguesa de Cinema para representar Portugal nas candidaturas ao Óscar de Melhor Filme Internacional recaiu em “A Herdade”, de Tiago Guedes. Como aconteceu com todas as escolhas anteriores — nenhum filme português conseguiu até à data uma nomeação para “Melhor Filme Internacional” dos Óscares —, “A Herdade” não fez parte da lista de nomeados da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

[Ana Rocha de Sousa e o filme “Listen”. “Senti-me esmagada por aquela dura realidade”. Oiça aqui:]

O vencedor do Óscar de Melhor Filme Internacional foi, na 92ª edição dos Óscares, “Parasitas”, que conquistou também a categoria mais mediática dos prémios de cinema de Hollywood: a de Melhor Filme. Na primeira categoria a longa-metragem de Bong Joon-ho foi a mais votada numa lista de nomeados que incluía filmes oriundos da Polónia, França, Macedónia e Espanha (“Dor e Glória”, de Pedro Almodóvar). Na categoria de Melhor Filme, “Parasitas” foi o escolhido em detrimento de outros nomeados como “O Irlandês”, de Martin Scorsese, “Era Uma Vez em… Hollywood”, de Quentin Tarantino, “1917”, de Sam Mendes, e “Joker”, de Todd Phillips.