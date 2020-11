À semelhança do que fez no ano passado, a Nissan Portugal volta a antecipar o incentivo de 2021 na aquisição do Leaf até 31 de Dezembro.

Segundo a marca, esta campanha é válida quer para clientes particulares (3000€), quer para empresas (2000€), sem limite no número de unidades, sendo ainda oferecida aos particulares uma wallbox de 7,4 kW, cuja instalação é paga pelo cliente.

“Queremos ajudar a acelerar a democratização da mobilidade eléctrica e, nesse sentido, esta antecipação do incentivo é mais um passo para que a mobilidade sustentável seja ainda mais acessível e possa chegar a mais consumidores”, declarou o director-geral da Nissan Portugal, Antonio Melica.

A campanha abrange qualquer uma das versões do eléctrico japonês, seja com bateria de 40 kWh ou de 62 kWh (270 km e 385 km de autonomia, respectivamente). Significa isto que os preços recomendados de venda a público do Nissan Leaf Acenta passam a iniciar-se nos 22.500€, valor a que é necessário somar o IVA.