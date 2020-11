As três maiores operadoras de telecomunicações aumentaram os preços das mensalidades do pacote base de oferta tripla de televisão por cabo, Internet e telefone fixo, em mais de 3%. De acordo com um comunicado da Anacom, a Meo, a Nos e a Vodafone aumentaram as mensalidades em cerca de um euro entre outubro e novembro — em plena segunda vaga da pandemia — ao mesmo tempo e numa dimensão muito superior à inflação.

O regulador destaca ainda este aumento aconteceu em simultâneo com uma “redução da qualidade deste tipo de ofertas nos três operadores, visto que a velocidade de download anunciada baixou de 100 Mbps para 30 Mbps”. Com estas atualizações, o preço destes pacotes de “triple-play” passa ser de cerca de 31 euros,, já que desde 2018 que a Vodafone, que até então praticava preços mais baixo, se aproximou do nível de valores cobrados pela Nos e pela Meo.

Este aumento de prestação mensal afeta cerca de 1,7 milhões de clientes em Portugal, que representa 40% do total de subscritores. E acontece num momento, nota o regulador, em que os utilizadores estão mais dependentes do acesso às comunicações para fins profissionais educativos por causa das restrições da pandemia que impuseram o teletrabalho.

O comunicado surge em plena guerra de palavras (e que deve passar a jurídica) com as operadoras sobre as condições para o leilão do 5G.

A Anacom refere ainda que a Meo e a Nos introduziram um limite mensal de tráfego nos doados fixos, de 500 GB (gigabites) e 600 GB, respetivamente, que “não existia no mercado das comunicações em Portugal desde os primórdios da oferta em banda larga”. “Trata-se de uma alteração substancial da configuração de produto tendo como referência, pelo menos, a última década”. A Nos retirou, entretanto, o limite de tráfego acima indicado, acrescenta a Anacom.

A Anacom sublinha ainda que as ofertas das três operadoras já comparavam desfavoravelmente com a média internacional.