O AirCar da KleinVision, o carro voador projetado pelo Professor Stefan Klein, completou dois voos a 1.500 pés (cerca de 450 metros) acima do nível do solo no aeroporto de Piestany, na Eslováquia, no final do mês de outubro. O modelo levou a cabo com êxito duas descolagens e duas aterragens.

Este veículo híbrido é composto por dois assentos, pesa 1.100 quilos e pode transportar uma carga adicional de 200 quilos. Equipado com um motor BMW de 1.6 litros, o carro voador tem uma potência efetiva de 140 CV. A autonomia estimada de viagem do AirCar é de 1.000 quilómetros e pode atingir velocidades de até 200 km/h.

Após a conclusão de todos os testes de voo exigidos, que confirmaram os conceitos teóricos e cálculos em que se baseou o desenvolvimento desta aeronave, o professor Stefan Klein, diretor técnico da KleinVision, assegurou que a empresa irá apresentar um modelo com um novo motor com 300 CV nos próximos 6 meses.

Em comunicado, a KleinVision garante ainda que uma das particularidades mais interessantes deste veículo é o facto deste ser acessível a qualquer piloto, dada a sua estabilidade e a facilidade no controlo da aeronave.

O AirCar transforma-se de carro em avião em menos de 3 minutos. E, segundo a empresa, é útil para viagens de lazer e condução autónoma, mas também como um serviço de táxi, passando do modo de condução para o modo de voo com o clique de um botão.