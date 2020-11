No âmbito do caso Cashball, a Polícia Judiciária (PJ) apurou, através de escutas telefónicas, que Paulo Silva, o denunciante e único acusado do processo, terá feito um acordo com os “jornalistas do Correio da Manhã” para conceder uma entrevista ao jornal, pela qual receberia 30 mil euros, revela o Expresso.

Na entrevista, Paulo Silva revelara “todo o conteúdo do objeto de investigação” do processo Cashball, de acordo com a PJ. Os 30 mil euros alegadamente prometidos pelos jornalistas do Correio da Manhã estariam divididos em dois montantes: 20 mil euros destinados a que Paulo Silva falasse sobre o processo no futebol e 10 mil para abordar os casos no andebol.

Ainda assim, uma conversa intercetada pela PJ entre Paulo Silva e Carlos Macanjo, advogado, revelou também o Expresso, sugeriu que o valor não terá sido pago. O advogado terá repreendido Paulo Silva, dizendo-lhe que deveria ter feito um contrato por escrito com a Cofina, de modo a garantir a quantia prometida.

Em declarações ao Expresso, Otávio Ribeiro, diretor do Correio da Manhã, negou que o jornal tenha pago pelas entrevistas, descrevendo a acusação como sendo “surreal” e “uma loucura”. E foi taxativo: “Do orçamento do Correio da Manhã não saíram 30 mil, três mil ou sequer três cêntimos”.

Recorde-se que Paulo Silva foi o único acusado de corrupção desportiva em forma tentada no processo Cashball. Os outros três arguidos, entre os quais André Geraldes, foi ilibado.