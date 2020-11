A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) criou áreas dedicadas à avaliação de doentes com suspeitas de infeção respiratória ou pelo vírus da doença Covid-19 em quatro serviços de urgência e três centros de saúde.

As áreas foram criadas no âmbito do plano de saúde da ULSBA para a época de outono e inverno de 2020-2021 e tendo em consideração “o previsível aumento de afluência de utentes com queixas do foro respiratório”, explica a entidade, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a ULSBA, nas Áreas Dedicadas para Doentes Respiratórios e Covid-19 (ADR) é feita a avaliação clínica de doentes com suspeitas de infeção respiratória aguda ou pelo SARS-CoV-2 e, se necessário, são realizados testes de despiste deste novo coronavírus. O encaminhamento dos doentes suspeitos para as ADR é feito pela Linha SNS24 ou pelos médicos de família dos centros de saúde.

Os doentes também podem dirigir-se diretamente às ADR se tiverem sintomas compatíveis com infeção respiratória aguda ou pelo vírus da Covid-19, nomeadamente tosse ou alteração da tosse habitual; tosse e dores de cabeça; tosse e dores musculares; febre de 38 graus centígrados ou mais; dificuldade respiratória; diminuição súbita do olfato (cheiro) e/ou do paladar (gosto).

No âmbito da Rede de Urgência e Emergência da ULSBA, foram criadas ADR nos serviços de urgência geral e pediátrica do hospital de Beja e nos serviços de urgência básica (SUB) de Castro Verde e Moura, as quais funcionam 24 horas por dia.

As ADR nos serviços de urgência geral e pediátrica do hospital de Beja servem toda a população do Baixo Alentejo, a ADR do SUB de Castro Verde serve os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola e Ourique, e a ADR do SUB de Moura serve os concelhos de Barrancos e Moura.

Já no âmbito da Rede de Cuidados de Saúde Primários da ULSBA, foram criadas ADR nos centros de saúde de Beja, Castro Verde e Cuba, as quais compõem “uma estrutura de atendimento organizada que pretende dar resposta a toda a área de influência da ULSBA e à população que necessite de cuidados”.

A ADR do Centro de Saúde de Beja serve os concelhos de Beja e Serpa, e a ADR do Centro de Saúde de Castro Verde serve os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola e Ourique, sendo que ambas funcionam todos os dias, das 10h às 18h, com pausa de 30 minutos para almoço.

Já a ADR do Centro de Saúde de Cuba serve os concelhos de Alvito, Cuba, Ferreira do Alentejo e Vidigueira e funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 18h, com pausa de 30 minutos para almoço, e ao domingo das 8h às 13h.