Tal como todo o ano de 2020, este também será um Natal diferente na vida dos portugueses. E longe estão as semanas de passeios para ver as luzes e as decorações e as tardes de compras tranquilas à procura dos presentes ideais. Mas este é também um ano em que todos precisamos de um pouco mais de carinho. Na ausência de abraços, jantares de família e amigos, viagens, festas e escapadelas, um presente especial é uma forma de oferecer amor às pessoas mais importantes da sua vida.

Sabendo que, com tudo o que estamos a viver, as compras de Natal podem estar no fim da sua lista de preocupações, a Perfumes & Companhia criou formas de atendimento por forma a facilitar as compras deste ano, tornando-as mais ágeis e cómodas. As opções variam entre a loja online, telefone ou atendimento personalizado na loja. O principal objectivo é a segurança e o conforto dos portugueses.

Evite as confusões de última hora

O Natal é, por excelência, a altura do ano para se oferecer (e receber) aqueles presentes tão desejados, na sua grande maioria perfumes, maquilhagem e cosmética. Os cheiros, as cores e as texturas, os brilhos, os coffrets e os calendários do advento que trazem magia aos nossos dias e nos fazem sentir bonitos e especiais. Mais do que um embrulho debaixo da árvore, os presentes são uma forma de dizermos às pessoas de que mais gostamos aquilo que significam para nós. Mas, este ano, requer também segurança e um pouco mais de planeamento.

Com o distanciamento social, é importante não deixar para os últimos dias as suas compras. Evite as filas em Dezembro, as confusões nas lojas e a luta pelos melhores produtos nas prateleiras. A pensar em todos os tipos de presentes e todos os tipos pessoas, a Perfumes & Companhia criou um serviço global de atendimento. Não quer sair do sofá? Pode comprar online. Não se entende muito bem com compras no site? Pode comprar por telefone. Prefere ver e tocar mas não quer estar nas filas? Pode agendar uma hora na loja e tem um serviço personalizado.

Conheça as novas formas de fazer compras seguras

As lojas Perfumes & Companhia têm, este ano, novas formas de atendimento que procuram facilitar e acelerar as compras dos portugueses.

Loja online: pode ver tudo com calma, no conforto da sua casa enquanto bebe um chá e ouve música. E ainda pode personalizar o seu presente com uma dedicatória e os envios são gratuitos em encomendas acima dos 20€.

Compras por telefone: o atendimento é personalizado e os envios gratuitos. Pode também personalizar o seu presente com uma dedicatória e pedir para a loja fazer um embrulho. O número é o: 800 100 015.

Vendas privadas: este serviço está disponível em qualquer loja Perfumes & Companhia e pode marcar a hora que for mais conveniente para si. Vai ter um atendimento personalizado e fazer as suas compras sem filas. Tem ainda promoções especiais e pode enviar as suas compras para casa.

Vendas Express: Precisa de um presente rápido? Pode ligar para a sua loja de preferência ou para o 800 100 015 e o seu pedido é preparado em duas horas. Só tem de passar na loja para recolher

O que pode encontrar na Perfumes & Companhia para mulher

Não sabe o que oferecer este ano à sua mãe, filha, irmã, avó e amigas? Há muitas opções para todos os gostos e dentro de todos os budgets.

Para as amantes de maquilhagem, há calendários do advento e malas de make-up que as vão fazer dar gritos de alegria. Calendário do Advento NYX, 45,90€. (Clique na legenda) 7 fotos

O que pode encontrar na Perfumes & Companhia para homem

Pode parecer um drama mas há coisas que todos os homens gostam e que nunca vão desiludir. Entre essenciais a presentes de sonho, difícil vai ser escolher só um.

1) Perfumes são os presentes mais transversais a qualquer idade e tipo de homem. Na Perfumes & Companhia encontra a melhor seleção como o best-seller Sauvage de Dior, 100ml, 75.90€ (Clique na legenda) 5 fotos

