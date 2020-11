É um tabu mais antigo que o próprio mandato presidencial, mas está cada vez mais próximo de ficar resolvido: o anúncio da recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República sempre disse que só anunciaria a candidatura depois de marcar as eleições presidenciais (“quem marca é o Presidente, não o candidato”, afirmou) e isso é o que fará na próxima terça-feira, 24 de novembro, dia em que marcará as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021. Primeira simbologia: o escrutínio é precisamente no mesmo dia do mês (24 de janeiro) em que Marcelo venceu as eleições presidenciais que o levaram a Belém em 2016.

O Presidente da República tem dito que aguardava apenas os resultados de exames médicos para garantir que estava em condições para avançar para um segundo mandato em Belém. Até agora, todos os resultados foram positivos. Por outro lado, faltava este último passo formal, da marcação de eleições, que fica assim resolvido. O Observador sabe que o chefe de Estado quer anunciar a candidatura após o feriado do 1º de dezembro, mais estimado por monárquicos que republicanos, mas uma data que o Presidente tem de enaltecer. Ainda por cima as comemorações trazem uma data quase redonda: são os 380 anos da restauração da independência.

A recandidatura deverá ser anunciada na primeira quinzena de dezembro. E aí não faltam datas simbólicas: o 4 de dezembro, que é dia da morte e de evocar Sá Carneiro (um piscar de olho interessante ao centro-direita e sua base de apoio na primeira candidatura). No entanto, essa data podia ser vista também como um aproveitamento da figura de Sá Carneiro. Além disso, Marcelo ainda terá de discursar como Presidente no Seminário Diplomático anual, a 9 de dezembro, perante todo o corpo diplomático. O Presidente não quer contaminar este evento com leituras eleitorais, já que se aproxima a presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021. O anúncio da recandidatura será assim, previsivelmente, depois de 9 de dezembro. Proximamente a essa data, há outra simbólica: a 12 de dezembro Marcelo Rebelo de Sousa faz 72 anos.

Há cinco anos, depois de outro longo tabu, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a candidatura em Celorico de Basto, em algo que só marcou na agenda no próprio dia. Celorico, no distrito de Braga, é a terra da sua avó Joaquina — figura que refere várias vezes como inspiradora — e também o local escolhido pelo Presidente para terminar a campanha eleitoral de 2016.