Cenários como enchentes em lojas, filas fora de horas e atropelos pelo melhor achado não vão poder verificar-se este ano. Para compensar limitações nos acesso às lojas, as marcas apelam ao uso das plataformas online, mas também anteciparam a época dos descontos, dando mais tempo aos consumidores de aproveitarem as famosas campanhas de Black Friday — este ano dia 27 de novembro –, conhecidas por serem o grande pontapé de saída das compras de Natal.

Da moda à tecnologia, passando pela cosmética, mobiliário e até vinhos e iguarias, eis o guia de promoções que não deixa nada de fora. São mais de 100 as lojas e marcas que já apregoam oportunidades imperdíveis (umas mais do que outras, é certo). Algumas ainda estão apenas em contagem decrescente, mas a maioria já está a acenar com descontos reais. E o maior espetáculo (de compras) do mundo ainda agora começou.

Adolfo Dominguez: a campanha já arrancou online e com 30% de desconto em toda a loja.

Aldo: a Black Friday dura o mês inteiro. Para já, a campanha em vigor oferece descontos até 40% em artigos selecionados. A partir de dia 20 e até 29, 20% de desconto adicional, sempre com forte de portes de envio.

Ambitious: entre os dias 27 e 30 de novembro, 30% de desconto em toda a coleção.

Barbour: até 26 de novembro, na compra de duas peças, 30% de desconto na de menor valor. Entre os dias 27 e 29, 20% em todas as peças.

Brownie: 20% de desconto no dia 27 de novembro.

C&A: entre os dias 23 e 29 de novembro, os descontos chegam aos 50% numa seleção de artigos.

Calzedonia: até 50% de desconto em artigos selecionados, de 23 a 30 de novembro.

Camport: oferta dos portes de envio.

Cortefiel: até 30 de novembro, os descontos chegam aos 50% numa seleção de artigos.

Decenio: desconto de 30% em toda a coleção outono-inverno 2020, exceto em perfumes e máscaras. A campanha vigora entre os dias 24 e 30 de novembro.

Deichmann: promoções até 50% nas lojas e online, de 27 a 29 de novembro.

Falconeri: entre 23 e 30 de novembro, descontos até 70% em artigos selecionadas.

Fred Perry: descontos vão dos 20% aos 30%, entre os dias 27 e 29 de novembro. A campanha não engloba a nova coleção e vigora na lojas e nos pontos de venda no El Corte Inglés.

H&M: desconto de 20% nas lojas e online, nos dias 27 e 28 de novembro.

Happy Socks: de 27 a 29 de novembro, 30% de desconto em todos os produtos e oferta de portes em compras superiores a dez euros. De fora ficam as edições de Natal, Noos e a linha Limited Edition.

Intimissimi: até 50% de desconto em artigos selecionados, de 23 a 30 de novembro.

Intimissimi Uomo: desconto de 20% em toda a loja, entre 23 e 30 de novembro.

Ipanema: de 26 a 29 de novembro, 20% de desconto em todos os artigos e oferta de dez euros para usar em compras da próxima coleção, entre 15 de março e 15 de junho de 2021.

JOTT: descontos até 30% numa seleção de artigos, entre 27 e 29 de novembro.

Kiabi: no dia 27 de novembro, por cada compra, a marca doa um euro à Cruz Vermelha Portuguesa.

La Redoute: a Black Friday já chegou à La Redoute, com descontos até 60% em vestuário e decoração e ainda 15% de desconto extra com a utilização de um código especial.

Lacoste: de 23 a 30 de novembro, os descontos chegam aos 50% nos outlets da marca, à exceção dos polos e da coleção de criança. Nas lojas, online e nos pontos de venda do El Corte Inglés, o desconto é de 30%, exceto nos polos básicos e na coleção National Geographic, de 27 a 29 de novembro. No dia 30, a campanha continua, mas apenas nas lojas e online.

Lanidor: a campanha Black Days inclui descontos de 30% e 50% em artigos selecionados e ainda um desconto extra de 15% sobre as peças com 30%.

Lemon Jelly: 30% de desconto numa seleção de produtos, entre 27 e 30 de novembro.

Lion of Porches: até 29 de novembro, 20% de desconto em artigos assinalados da coleção outono-inverno 2020.

Loja das Meias: até 28 de novembro, descontos até 50%.

Melissa: 30% de desconto na coleção Dreamers. A campanha decorre de 27 a 30 de novembro nas lojas físicas. Online, termina um dia mais cedo, mas para dar lugar à Cyber Monday– os modelos Classic Brogue e os Grunge Vitorino Campos estarão com 60% de desconto.

Natura: a partir de dia 23 e até 30 de novembro, o desconto é de 50% em peças assinaladas. Nas restantes compras, há 20% de desconto para uma peça e 30% em duas ou mais. Campanha válida nas lojas e online.

Not Yet Famous: de 23 a 30 de novembro, descontos até 40%, na loja online e nas 13 concept stores onde a marca está presente.

Pedro del Hierro: até 30 de novembro, os descontos chegam aos 50% numa seleção de artigos.

Reebok: as pré-campanha já está online, com 20% numa seleção de artigos.

Salsa: de 23 de novembro a 1 de dezembro, 20% de desconto em todos os artigos. A campanha junta-se à emissão de vouchers (dos 15 aos 40 euros) para gastar em compras até dia 26 de dezembro.

Seaside: a BlackWeek da Seaside começa no dia 27 de novembro e estende-se até 4 de dezembro, com 20% de descontos em toda a lojas (incluindo online) e promoções especiais entre 50% e 70% em artigo selecionados.

Sport Zone: até ao final do mês (e já a valer), a cadeia anuncia 20% de desconto em todas as compras, à exceção de bicicletas. A campanha decorre até 30 de novembro na loja online e termina dois dias antes nas lojas físicas.

Springfield: até 29 de novembro, os descontos chegam aos 50% numa seleção de artigos.

Stefanel: descontos de 50% numa seleção de artigos, até 30 de novembro.

Swarovski: 50% de descontos entre 23 e 30 de novembro, exceto produtos assinalados.

Tezenis: entre os dias 23 e 30 de novembro, desconto de 20% em toda a loja e até 50% em artigos selecionados.

Women’Secret: até 29 de novembro, os descontos chegam aos 50% numa seleção de artigos.

Vintage for a Cause: 35% de desconto nas coleções Hafu e Impermanency. Campanha válida de 27 a 30 de novembro.

Castro Eletrónica: entre 27 e 29 de novembro, descontos até 90%.

Fnac: a campanha já arrancou e decorre até 29 de novembro, o fim de semana da famosa sexta-feira negra. Tecnologia e gaming, já se sabe, é a área forte dos descontos. Mas a campanha é extensa no tempo e abrange também as áreas de entretenimento, desporto, livraria e eletrodomésticos. Os descontos chegam aos 60%.

GMS Store: até 29 de novembro, descontos numa seleção de produtos Apple. Nos acessórios, os descontos chegam aos 70%, a partir do dia 20.

Media Markt: os eletrodomésticos, televisores e produtos de informático estão na mira da primeira campanha de descontos da Media Markt. Uma antecipação que, a partir do dia 23 de novembro, dará lugar novas promoções.

PC Componentes: a Black Friday já começou. Até 29 de novembro, os descontos chegam aos 60% em “milhares de produtos”.

PC Diga: até 30 de novembro, as promoções abrangem smartphones, produtos de informática e gaming e eletrodomésticos.

Radio Popular: a preparar caminho para a sexta-feira negra, a campanha da Radio Popular decorre até dia 22 de novembro, com descontos que chegam aos 70% em diferentes categorias de produtos.

Vodafone: a Black Week da Vodafone arranca com uma campanha que abrange equipamentos da Samsung. Os descontos chegam aos 330 euros.

Worten: o aquecimento para a Black Friday já começou com descontos até 50% numa seleção de artigos nas áreas de gaming, eletrodomésticos, informática, entre outras.

Chicco: a campanha abrange todas as sextas-feiras do mês de novembro, com 30% de descontos e roupa e sapatos e 40% em todos os blusões.

Edicare: a Black Friday chama-se Happy Friday e decorre até 29 de novembro, com descontos até 75% numa seleção de livros.

Laranjinha: a preparação para a Black Friday já começou. Até 22 de novembro, 50% em casacos de coleções anteriores.

Maria Concha: 25% de desconto em peças selecionadas, de 27 a 29 de novembro.

Zippy: 20% é a fórmula que tem de decorar. Ao longo do mês a Zippy vão lançado campanhas de curta duração, onde o mesmo desconto vai percorrendo várias secções da loja.

Toys”R”Us: até 26 de novembro, a Toys”R”Us aplica 50% de desconto numa seleção de “milhares de brinquedos”.

Avon: durante todo o mês de novembro, a Black Friday da Avon ganha uma vertente solidária — 5% dos produtos vendidos, dentro de uma seleção que inclui maquilhagem, perfumes, cuidados para o rosto e produtos de banho e corpo, reverte para duas organizações portuguesas, a Liga Portuguesa contra o Cancro da Mama e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

BodyConcept: até 30 de novembro, desconto de 40% em pacotes de 15 e 20 sessões de tratamentos de estética personalizados e massagens específicas e no plano trimestral do serviço Ginásio da Estética.

Catrice: 30% de desconto na @cosmetics, online e nas lojas físicas, de 23 de novembro a 1 de dezembro.

DepilConcept: até 30 de novembro, desconto de 40% na aquisição de pacotes de sete e dez sessões de depilação permanente e fotorejuvenescimento.

Douglas: durante os próximos dias, descontos até 40% em artigos selecionados, de 25% em compras iguais ou superiores a 65 euros e de 20% nas restantes compras.

Dvine: até 30 de novembro, 50% de desconto em todos os produtos comprados na loja online e 25% nas compras em farmácias.

Essence: 30% de desconto na @cosmetics, online e nas lojas físicas, de 23 de novembro a 1 de dezembro.

Impress: até dia 30, esta cadeia de clínicas de ortodontia oferece um desconto de 300 euros a todos os clientes que, após a consulta de avaliação, decidam avançar para o tratamento.

Jean Louis David: de 23 de novembro a 8 de dezembro, os descontos variam entre os 15% e os 45% em produtos das marcas Jean Louis David, The Barber Company, Kérastase, Redken, L’Oréal e Shu Uemura.

Kiko: até 29 de novembro, na compra de três produtos, oferta de outros três (os de menor valor). A campanha acontece nas lojas e online.

Loja Shampoo: até 23 de novembro, a campanha que antecipa a Black Friday inclui descontos até 45% em produtos selecionados.

O Boticário: as promoções já começaram e estendem-se até 2 de dezembro. A Beauty Week, como O Boticário batizou a sexta-feira negra, inclui, para já, descontos até 50% numa seleção de produtos.

Perfumes & Companhia: até dia 30 de novembro, os descontos chegam a uma seleção de mais de 170 produtos na forma de flash sales. A Black Friday da Perfumes & Companhia não fica por aqui — há 35% de desconto em compras superiores a 65 euros.

Quem disse, Berenice?: até 30 de novembro, descontos até 70% nas lojas e online.

Rituals: entre os dias 27 e 29 de novembro, a Black Friday transforma-se em Green Friday na Rituals. Porquê? Há 20% de desconto em todas as recargas de produtos e ainda a oferta de uma vela em compras superiores a 50 euros.

Sephora: até 29 de novembro, 35% de descontos numa seleção de perfumes e 20% nos produtos Sephora Collection. Apenas no dia 18 de novembro, 20% de desconto nos produtos Benefit.

Skin: até 30 de novembro, descontos até 50% numa seleção de produtos Vichy.

The Body Shop: até dia 30, 20% de desconto em todos os produtos, exceto coleções de Natal e calendários do advento. A partir do dia 20 de dezembro e até ao final do mês, 5% das vendas são doadas à Cruz Vermelha Portuguesa.

The Dr. Pure Clinic: no dia 27 de novembro, desconto de 100 euros no pacote de duas aplicações de botox e descontos até 50% em produtos assinalados na loja física e online. No dia 30, as consultas online serão gratuitas, bem como os portes de envio em compras acima dos 30 euros.

Well’s: de 21 de novembro a 2 de dezembro, desconto de 30% em todos os produtos das marcas Vichy, La Roche Posay, Skinerie, Neutrogena, Bioderma, Uriage, Barral, Oleban, A-Derma, Klorane e Dercos. O mesmo desconto estende-se ainda a uma seleção de produtos de bebé.

Banak Importa: no dia 27 de novembro, os descontos chegam a 60% em peças de mobiliário selecionadas.

Castelbel: desconto de 30% em toda a linha Portus Cale Noble Red.

ColchaoNet: descontos até 60% até 6 de dezembro.

Conforama: até dia 1 de dezembro, os descontos chegam aos 70% numa seleção de produtos de mobiliário, colchões, eletrodomésticos e decoração.

Fine&Candy: de 25 a 30 de novembro, descontos entre 30% e 60% em cadernos, lápis, acessórios e pequenos artigos em pele.

Ikea: entre os dias 24 de novembro e 3 de dezembro, a cadeia sueca inverte a lógica na Black Friday e compra de volta peças de mobiliário da marca aos seus clientes. O valor depende do artigo e do seu estado de conservação, mas poderá chegar a metade do preço original. Aos clientes, será dado um cartão presente em qualquer loja Ikea durante um ano. Os membros Ikea Family recebem ainda um extra de 50% do valor da venda. A iniciativa pretende dar uma nova vida aos móveis e promover uma economia circular.

Interdesign: descontos até 30%. Campanha decorre até 30 de novembro.

JOM: descontos até 60% numa seleção de artigos de mobiliário, colchões, eletrodomésticos e decoração.

Malapata: a pequena galeria de ilustração criou um código promocional que dá direito a 10% de desconto.

Pop the Bubble: durante todo o fim de semana que se segue à Black Friday, os descontos vão dos 20% aos 60% em produtos selecionados.

Topázio: 35% de desconto em compras iguais ou superiores a 150 euros (exceto produtos stock off). A campanha arranca a 23 de novembro e termina a 27, nas lojas físicas, e dia 29, online.

Logitravel: os tempos não são os mais favoráveis a viagens, ainda assim esta agência já ativou a contagem decrescente para as promoções da Black Friday. Arrancam no dia 23 de novembro e estendem-se até 30.

Luís Onofre: a campanha Vendas Privadas antecipa a Black Friday entre os dias 23 e 26 de novembro, com acesso exclusivo via newsletter e SMS. A partir de dia 27 e até dia 30, 25% de desconto em modelos selecionados da presente coleção e 50% em coleção antigas, exceto a linha Timeless Classics.

As Deolindas: 20% de desconto em todos os produtos, entre os dias 26 e 29 de novembro.

Asos: o aquecimento já começou, com descontos até 50% em milhares de artigos selecionados.

Brazilian Bikini Shop: descontos chegam aos 80% numa seleção de artigos, das 22h do dia 26 de novembro e até ao dia 30. Desconto adicional de 20% em toda a loja, em compras superiores a 100 euros.

Diverge: descontos até 30% em modelos selecionados.

Kicks: a cadeia de lojas de ténis e vestuário vai limitar a Black Friday à loja online, onde, entre 27 e 29 de novembro, os descontos chegam aos 70% para quem subscrever a newsletter.

Saga Reatil: descontos de 20% a 50% em artigos selecionados das marcas JOTT, Dr. Martens, Diadora, Vespa e Pony e 30% numa seleção de artigos da Carhartt. Campanha válida de 27 de novembro a 4 de dezembro.

Steve Madden: em exclusivo na loja online, os descontos chegam aos 60%. Apenas até dia 22 de novembro.

Tie Breaker: a loja multimarca especializada em equipamento de padel oferece descontos até 55%. A campanha decorre até 30 de novembro.

Topman: a primeira campanha de antecipação da Black Friday oferece 50% de desconto na compra do segundo par de calças de ganga.

Topshop: outra plataforma internacional de e-commerce em contagem decrescente. Por enquanto, os descontos chegam aos 25 euros em casacos e malhas.

Arcádia: as promoções já começaram, por ocasião do lançamento da nova loja online. A partir de dia 25 e até dia 30, as lojas físicas e o atendimento telefónico juntam-se à campanha de BlackFriday.

Capricciosa: durante o mês de novembro, os dez restaurantes do grupo oferecem 50% de desconto em toda a carta, entre as 19h as 19h30, todos os dias.

Continente: até 26 de novembro, descontos exclusivos online em secções como brinquedos, casa e decoração, desporto e vinhos, entre outras.

El Corte Inglés: a tendência é geral e também o El Corte Inglés iniciou uma contagem decrescente para a Black Friday com as primeiras campanhas já em vigor. Esta semana, os descontos chegam aos 45% em artigos de tecnologia e eletrodomésticos.

Garrafeira Nacional: 20% de desconto nos vinhos do Porto.

KuantoKusta: até 22 de novembro, os descontos chegam aos 80% numa seleção de produtos.