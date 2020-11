André Ventura foi constituído arguido por “discriminação por assédio em razão da origem étnica” na sequência de uma publicação que fez sobre a comunidade cigana, onde dizia que 90% daquela comunidade vivia de “outras coisas” que não o trabalho.

A publicação remonta ao mês de agosto, onde o presidente do Chega recorria a gráficos estatísticos, sem citar a fonte desses dados nem a que cada da população diziam respeito, para alegadamente mostrar o elevado nível de dependência do rendimento social de inserção. Devido ao comentário que acompanha o gráfico, depreende-se que Ventura está a referir-se à comunidade cigana, embora nada nos gráficos aponte para isso.

A verdade acaba sempre por prevalecer. Quase 90% da comunidade cigana vive de 'outras coisas' que não o seu próprio trabalho. Enquanto não perceberemos que há aqui um problema estrutural, ele continuará a crescer descontroladamente. pic.twitter.com/VA18HbxSmB — André Ventura (@AndreCVentura) August 21, 2020

De acordo com o Correio da Manhã, a denúncia foi feita ao Alto Comissariado para as Migrações, que abriu o processo contra André Ventura. O deputado e candidato presidencial arrisca uma multa, diz o mesmo jornal.

O argumento do Alto Comissariado para as Migrações é que o deputado publicou quadros estatísticos “retirados do seu contexto”, inteiramente com o “objetivo de atingir as comunidades ciganas”. Uma conduta “discriminatória e hostil” e um discurso “ofensivo”, diz ainda, citado pelo Correio da Manhã.

Ao mesmo jornal, André Ventura, que já tem mais processos com o mesmo teor, repete o que tem dito: “Continua a perseguição do Estado a um líder da oposição e quem pensa diferente”.