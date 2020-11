A Comissão Europeia avisa o Governo que tem de estar preparado para mais falências do país e que o verdadeiro panorama da crise só se vai tornar evidente quando as moratórias concedidas a empresas e famílias expirarem. “À luz de um possível aumento de insolvências, é importante que os bancos e as autoridades se preparem para enfrentar esses riscos”, alerta Bruxelas nas recomendações de Outono, feitas no âmbito do processo de avaliação dos orçamentos europeus.

“Como a pandemia ainda está se a desenvolver, o impacto económico final só se tornará visível com atraso, em particular quando as moratórias expirarem”, diz ainda o executivo europeu no relatório dedicado a Portugal, que tem como base reuniões entre 7 e 14 de setembro.

Bruxelas reconhece que “o mercado de trabalho foi menos afetado devido aos esquemas de apoio do governo”, com o desemprego a aumentar “apenas moderadamente de 6,5% em 2019 para cerca de 8% até agosto de 2020”. Mas recomenda que as medidas que têm permitido mitigar a crise devem ter uma retirada “gradual”, para ajudar a “evitar riscos extremos no mercado de trabalho e para ajudar a empregabilidade e a transição para empregos viáveis, apoiando simultaneamente uma recuperação global”.

E mesmo considerando que esta é uma crise excecional, a Comissão não esquece “as reformas fiscais estruturais“, que “continuam a ser fundamentais para fortalecer o controlo da despesa e a eficiência de custos“. Em causa, nomeadamente, “os fatores que contribuem para a acumulação de dívidas em hospitais nos últimos anos e enfrentar as fragilidades nas empresas estatais”. Bruxelas nota que estas reformas ajudariam também Portugal “a maximizar o impacto do apoio europeu do pacote Next Generation EU”.

A Comissão recorda que o choque da pandemia foi particularmente sentido no segundo trimestre, com a maioria das atividades económicas em Portugal a começarem a recuperação no verão, “tendo testemunhado uma recuperação em V”, embora sublinhe que “muitos setores, e em especial grande parte da hotelaria do país, não devem atingir os níveis pré-crise antes de 2022”. Esta “grande exposição ao turismo” explica uma contração “ligeiramente maior” para Portugal do que a média europeia.

Por outro lado, o relatório nota que “as condições de financiamento para Portugal continuam favoráveis” e que “o sistema bancário português revelou-se mais resiliente no início da pandemia do que no início da crise financeira global há uma década, não obstante as vulnerabilidades herdadas” dessa crise.

Ainda assim, a Comissão alerta para “um aumento no risco de crédito”, que se pode eventualmente “traduzir em imparidades crescentes”, pressionando a rentabilidade dos bancos e gerando “crédito vencido crescente”. É para este risco que bancos e autoridades se devem preparar.

