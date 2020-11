A Comissão Europeia adotou esta quarta-feira uma recomendação sobre o uso de testes rápidos de antigénio para a Covid-19, tendo como objetivo “assegurar uma abordagem comum e estratégias de testes mais eficazes” nos Estados-membros União Europeia (UE).

A recomendação adotada esta qurta-feira pela Comissão Europeia fornece orientações aos Estados-membros sobre “como selecionar os testes rápidos de antigénio, quando são apropriados, e quem os deve administrar” e apela também à “validação e mútuo reconhecimento” destes testes dentro da UE.

A Comissão Europeia recomenda também que os Estados-membros façam “testes rápidos de antigénio em complemento aos testes RT-PCR [testes moleculares] para conter a propagação do vírus, mitigar infeções e limitar as medidas de isolamento de quarentena”.

To slow down the spread of coronavirus, we need to scale up testing.

Today, we provide guidance to EU governments on the use of rapid antigen tests, to boost their testing capacity, and on mutual recognition of tests' results in the EU. https://t.co/xvUnNf9PBl

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 18, 2020