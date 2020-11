A Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) anunciou esta quarta-feira que cancelou a edição deste ano dos Jogos do Alto Alentejo, iniciativa que envolve cerca de quatro mil participantes, devido à pandemia da Covid-19.

No documento, a CIMAA recorda que os Jogos do Norte Alentejano têm como objetivo promover a atividade desportiva e o convívio por todo o território e que deveriam envolver cerca de quatro mil pessoas em mais de 30 modalidades desportivas.

A CIMAA é constituída pelos 15 municípios que constituem o distrito de Portalegre.

Portugal contabiliza pelo menos 3.632 mortos associados à Covid-19 em 236.015 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. A medida abrange 191 concelhos.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 05h00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira.