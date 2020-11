Os reguladores norte-americanos permitiram na terça-feira a utilização de emergência do primeiro teste rápido para detetar o novo coronavírus, que pode ser realizado inteiramente em casa e apresenta resultados em 30 minutos.

O anúncio feito pela Administração Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos representa um passo importante nos esforços do país para expandir as opções de testes à Covid-19. No entanto, o teste exigirá uma prescrição médica, limitando provavelmente a utilização inicial.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (247.229) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 11,2 milhões).